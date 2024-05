Consiglio regionale Campania, seduta 6 maggio 2024

I punti all’ordine del giorno

Il Consiglio regionale della Campania si riunirà lunedì 6 maggio 2024 dalle ore 15:00 alle 18:00 per l’esame del disegno di legge ‘Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale’, e delle proposte di legge ‘Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale)’, ‘Disciplina dell’oleoturismo in Regione Campania’, ‘Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea’, ‘Esercizio delle attività enoturistiche sul territorio della regione Campania‘.

Inoltre, il Consiglio discuterà le seguenti Mozioni: ‘Il nuovo codice della strada rispetti il piano nazionale per la sicurezza stradale 2030’, ‘Azione di riscaldamento del danno ambientale conseguente al disastro ambientale accertato con sentenza della Corte di Appello di Napoli, IV Sezione penale, del 23 aprile 2015, n. 680/15, passata in giudicato in seguito alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione, I Sezione penale, n. 58023 del 29 dicembre 2017 ai sensi dell’articolo 309 del decreto legislativo 152/06’, ‘Accreditamento dei professionisti della riabilitazione per l’erogazione di cure domiciliari’, ‘Iniziative regionali in vista del Giubileo della Chiesa cattolica 2025’, ‘ARUS. Incremento fondi’, ‘Impianti in ambienti particolarmente pericolosi e in atmosfere esplosive’, ‘Attivazione del percorso partoanalgesia in tutti i punti nascita della Campania’.