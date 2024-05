Traslazione reliquie di San Gennaro: dispositivo di traffico a Napoli

In vigore il 4 maggio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione dell’evento ‘Traslazione delle reliquie di San Gennaro’, organizzato dalla Curia Arcivescolvile per il giorno 4 maggio è stato istituito il seguente dispositivo di viabilità:

– dalle ore 16:00 fino a cessate esigenze il divieto di transito veicolare nei tratti di volta in volta interessati dalla processione lungo le seguenti strade: via Duomo, via San Biagio dei Librai, piazzetta Nilo, piazza San Domenico Maggiore, via Benedetto Croce;

– dalle ore 15:00 e fino a cessate esigenze: sospendere gli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), la sosta per i motocicli, il carico/scarico merci, e la sosta riservata ai taxi in via Duomo:

istituire il divieto di sosta con rimozione forzata in via Duomo.

Ordinanza