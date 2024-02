Oroscopo dal 12 al 18 febbraio 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni dal 12 al 18 febbraio 2024.

In settimana Marte e Venere entrano in Acquario, buone notizie per tutti i segni d’aria, gli Ariete si innamoreranno perdutamente, tante soddisfazioni per i Sagittario, mentre i Toro lotteranno per i propri sogni, i Gemelli avranno atteggiamenti di ribellione, i Vergine saranno impegnati ad affrontare dei cambiamenti.

Il cielo di questa settimana è pieno di sfide, segreti, in Acquario uno stellium con Sole, Marte, Mercurio, Venere e Plutone fa da monito, gli ideali di libertà e giustizia sono al centro dell’interesse sociale. Una potente richiesta che fugge dall’oscurità, un cielo che ci conduce a soluzioni creative.

Ariete

Cari Ariete, Marte e Venere faranno innamorare tutti voi, sarete sensuali, romantici e irresistibili, è il momento di guardarvi attorno e cercare la persona giusta.

Ciò che dovete fare è essere risoluti e costanti, non andate di fiore in fiore, come fate di solito, siate determinati e risoluti per giungere all’obiettivo che avete scelto. Le coppie saranno sensibili alla passione. Ottimi anche il lavoro e la vita familiare. Attenzione alle spese, con il portafoglio chiuso.

Toro

Cari Toro, Saturno vi è sempre amico, ma l’entrata di Venere e Marte in Acquario, vi complicherà la settimana, rendendo difficile ogni dialogo. Insomma, potrete raggiungere i vostri obiettivi, anche se dovrete sudare.

Siate più leggeri e non date peso a situazioni non risolvibili, sappiate che Venere vi porterà fortuna nel mondo del lavoro se saprete essere più accondiscendenti e qualcuno vi guarderà con occhi nuovi.

Gemelli

Cari Gemelli, Marte e Venere vi aiuteranno negli spostamenti, nei viaggi di lavoro o nei trasferimenti. Giornate molto positive sabato e domenica, quando un invito sociale farà da trampolino di lancio per le vostre aspirazioni.

Saturno, che è ostile dai Pesci, vi fa percepire una sottile insoddisfazione; riflettete, invece, sul valore delle cose che avete conquistato e sugli sforzi che avete fatto finora.

Cancro

Cari Cancro, evitate scontri, battute al veleno, siate lucidi e determinati, eliminate le negatività. L’amore ha bisogno di chiarezza, tra voi e l’altro, anche perché, finita l’opposizione di Marte e Venere, potrete recuperare energie ed emotività.

L’affettività ritorna ad essere serena con tante belle novità. Anche la Luna in fase crescente colorerà di rosa i vostri sogni. Riacquisterete il vostro ottimismo, possibili intuizioni e sogni premonitori.

Leone

Cari Leone, tanti i pianeti in opposizione al vostro segno vi rendono la settimana pesante. Il lato sentimentale si potrebbe complicare, con tensioni o scelte inevitabili, necessarie, ma odiose.

Un malessere, forse fisico, come una profonda stanchezza, potrebbe farvi chiudere a riccio, in un momento in cui sarebbe necessario pensare con ottimismo ai pro e ai contro in modo asettico, anche perché l’opposizione per fortuna è molto veloce.

Vergine

Cari Vergine, attenzione agli aspetti di Nettuno, che confonde nelle scelte i nati negli ultimi giorni del segno. Concentratevi sulla realtà che vi circonda. Nessuna paura, la settimana è favorevole e tra giovedì e venerdì ci saranno momenti interessanti, sia sul lavoro, sia in amore. Anche un vecchio progetto tornerà a farvi sognare. La parte difficile, in settimana, sarà quella sociale: qualche critica potrebbe ferirvi.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è fuori dall’ordinario, passione, desiderio, testa e cuore in simbiosi saranno interpreti principali delle vostre azioni.

Marte, Venere, Sole, Plutone e Mercurio sono tutti in aspetto positivo al vostro segno, tornerà l’ottimismo, migliorerà il lavoro e l’amore vi coinvolgerà con passione. Nulla di stonato se eviterete di assecondare la vostra proverbiale indecisione, cogliete le occasione e non temporeggiate.

Scorpione

Cari Scorpione, attenzione alla luna opposta che, nel fine settimana, vi renderà melanconici e decisamente pessimisti. Per fortuna Saturno vi dona sagacia e ironia nel lavoro e nei rapporti sociali.

Dovrete comunque dedicarvi ai dettagli e alla soluzione di problemi, mentre Plutone vi asseconda nel bisogno di amare senza riserve. Non esagerate, però, nell’esporvi a ferite e a delusioni, siete capaci di amare profondamente e odiare altrettanto intensamente.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte e Venere in aspetto positivo dall’Acquario vi portano tante belle novità, come protagonista sia l’amore che il lavoro. Sabato e domenica contate su un vantaggio, sia per la salute che per l’umore. Siete e vi sentite ispirati, è il momento di credere e agire per realizzare quanto desiderate da tempo. Anche il campo familiare vi ascolta e vi è vicino: non disperdete le energie positive di questo periodo.

Capricorno

Cari Capricorno, nella settimana sentirete forte il gusto di trasgredire, ma se fosse necessario, ammorbidite i toni e gli atteggiamenti, questa settimana Marte e Venere lasciano il vostro segno, rendendo tutto più leggero.

A proteggervi rimane Giove, che vi aiuta a realizzare obiettivi e sogni. Non avrete bisogno di tante attese, le cose da realizzare sono tante, potete essere soddisfatti e guardare al futuro serenamente.

Acquario

Cari Acquario, siete i gettonati dello zodiaco, arriva una relazione, sul lavoro. Marte, Sole, Venere e Mercurio nel vostro segno emaneranno energie uniche, passionali, ottimistiche. Se le novità, spesso impreviste, vi portano a difendervi nel vostro modo di libertà, chiedetevi se non volete accettare l’altro in quel mondo libero che avete creato. Non mancate di coraggio e forza e operate scelte piene di saggezza.

Pesci

Cari Pesci, la settimana vi vede più intraprendenti, sia sul lavoro che in amore. Qualche tensione sabato e domenica, con discussioni e tradimenti che vi possono cogliere impreparati. I nati nella prima e ultima decade sono soggetti a più sollecitazioni.

Non entrate nella solitudine per difesa, come fate quando la realtà non vi soddisfa, affrontate giorno per giorno la verità, anche se non gradevole, potete renderla una risorsa.