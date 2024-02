Di cosa avere paura?

Ventinove brevi riflessioni sulla paura

Giuste? Sbagliate? Come sempre non lo so, sarete voi a dirlo.

Dai momenti brevi a quelli che sembrano non finire mai.

La paura come ufficio informazioni.

Dalla paura reale a quella immaginaria.

La paura che ti salva la vita.

La differenza tra la reazione di allerta e il sentimento della paura.

La paura della morte nelle sue diverse modalità.

La paura che deriva dal bambino presente anche negli adulti.

Fede, fiducia e abbandono.

Oggi, una paura del tutto nuova, che nel passato non c’era.

Ansia, angoscia, attacchi di panico e fissazioni.

Che cosa fare quando si ha paura?

Un concentrato di pensieri sparsi i quali sicuramente daranno da riflettere e che si presteranno per amabili conversazioni in famiglia e con gli amici.

