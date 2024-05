A Napoli intitolata strada a Chiara Lubich

Un nuovo toponimo ricorda la fondatrice del Movimento religioso dei Focolari

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Amministrazione Comunale di Napoli ha intitolato una strada a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento religioso dei Focolari.

Il nuovo toponimo ‘Via Chiara Lubich’ e stato attribuito alla terza Traversa Giuseppe Garibaldi.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Vicesindaco e Assessore alla Toponomastica, dell’Assessore al Turismo e dei rappresentanti del Movimento dei Focolari.

Chiara Lubich, proprio a Napoli, il 2 maggio 1996, diede vita, insieme ad altri aderenti al Movimento dei Focolari, al Movimento politico per l’Unità, un laboratorio internazionale di collaborazione e dialogo tra cittadini, funzionari pubblici e rappresentanti istituzionali di diverso orientamento politico che scelgono di mettere la fraternità alla base del loro impegno.

Dopo la cerimonia, presso la sala dell’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici ‘IUM Academy School’, si è tenuto l’incontro organizzato dal Movimento dei Focolari e dal Movimento Politico per l’Unità, MPPU:

‘Dal carisma dell’unità di Chiara un impegno per la fraternità’.