Oroscopo dal 17 al 23 ottobre 2022

E uscimmo a rimirar le Stelle

Cari amici, per voi le previsioni della settimana prossima da lunedì 17 a domenica 23 ottobre.

L’aria è frizzante, i pianeti veloci se la giocano tutta, regalando bellissimi trigoni tra di loro e, per finire, domenica 23 il Sole passa in Scorpione, avanzando di un passo astrologico verso questo segno magnetico, magico e misterioso, che la prossima volta tratteremo più approfonditamente.

La Luna si sposta dal segno del Cancro a quello della Bilancia; Marte in Gemelli saprà rendere positivo persino Saturno. Gli aspetti benevoli ci fanno sperare in una settimana all’insegna della diplomazia costruttiva e una splendida Venere, in buon aspetto con Mercurio e Marte nei segni d’aria, doneranno la grinta giusta per affrontare le situazioni; non mancherà un approccio logico nel trovare soluzioni alternative e creative.

Aspetti importanti della settimana

Il 17 ottobre il Sole in trigono a Marte parla di consapevolezza, forza di volontà, decisionismo. Due figure maschili, nel panorama mondiale, tratteranno di interessi universali.

Il 18 ottobre la Luna in Leone in trigono a Giove assicura il favore dell’opinione pubblica per chi li governa; si palesano nuove fonti di liquidità.

Il 19 ottobre Plutone quadrato al Sole ci parla di uno scandalo o di una forte intemperanza naturale. Marte congiunto a Venere promette nuove voci che si alzeranno in difesa delle donne.

Il 20 e 21 ottobre sulla ribalta internazionale le critiche ai vaccini o nuove notizie sul Covid-19.

Il 22 ottobre si prevedono nuove forme di protesta organizzata, che riusciranno ad ottenere il favore dell’opinione pubblica.

Il 23 ottobre il Sole passa in Scorpione, cambia il passo dell’autunno, le paure ancestrali legate al concetto di buio si amplificano, per scoprire poi che la notte è amica come il giorno, in quanto è nell’oscurità che la terra germoglia e produce i suoi frutti, dando risorse per l’uomo.

Ariete

Cari amici, Giove e Saturno sono dalla vostra parte e vi aiuteranno con importanti amicizie negli ambiti in cui vi muovete. La vita di coppia non è romantica e le liti, sempre dietro l’angolo a causa del vostro carattere impulsivo, sono sollecitate dai pianeti in Cancro nella prima parte della settimana.

Il lavoro va alla grande, tempestati di richieste state facendo di tutto per accontentare chiunque. Anche la forma fisica, in questo momento, non vi aiuta. Nervosismi fino al 19 ottobre, poi la Luna, di nuovo amica nel Leone, vi aiuterà e saranno giorni pieni, interessanti e proficui. Nel fine settimana potranno arrivare delle gratificazioni economiche.

Toro

Cari amici, lanciatissimi sul lavoro, sarete ripagati alla grande; per voi avanzamenti e riconoscimenti economici. Il sestile tra Giove e Urano vi aiuterà con le questioni professionali, facendovi ripartire guardando al futuro con un animo sollevato, pronti a contare i benefici che avrete.

Anche Saturno vi invita alla perseveranza, a portare avanti le vostre idee, adattandole alle esigenze, momento per momento, per questo i risultati arriveranno presto. L’intesa di coppia è passionale, anche i cuori solitari potranno fare degli incontri molto piacevoli, ma i vostri pensieri saranno volti ai progetti lavorativi.

Gemelli

Cari amici, Marte vi dà una grande spinta nella realizzazione di desideri ed ambizioni. La voglia di fare è forte, marziana. I successi sono personali e relazionali. Tutti voi siete intenti a pianificare il futuro e a prendere delle decisioni importanti.

Mercurio di nuovo amico vi rende sciolti con idee ed energie che Marte userà per convincervi ad agire. Spazio a tutte le idee o iniziative che funzionano nel presente.

Attenzione solo a mercoledì 19, quando Giove e Mercurio si opporranno e qualche parola eccessiva potrebbe mettere a rischio l’amore; se la persona vi sta a cuore, non parlate, datevi da fare.

Cancro

Cari amici, questo ottobre palesemente faticoso tra mille impegni vi fa tirare il fiato. All’inizio della settimana dedicatevi a voi stessi, coccolatevi, riempitevi di energia positiva; nelle giornate di venerdì e sabato l’aiuto delle stelle si fa scarsamente reattivo.

Anche le coppie in crisi devono tenere gli occhi aperti ed eliminare tutti i tipi di negatività. Non è il momento di risolvere problemi, ma di procrastinarli e, in questo, siete bravissimi, diciamolo. Per i single, pieni di gioia per avere conosciuto una nuova fiamma, sarà facile riprendersi e credere nell’amore.

Leone

Cari amici, usate tutte le vostre doti di seduzione per far innamorare di voi chi sapete e se siete sicuri di vostri sentimenti. In questa settimana, come avrete capito, sono favoriti i legami affettivi.

Bandiera a mezz’asta, invece, per le spese, che sono tante; nonostante le entrate, il saldo è in rosso. Non rovinatevi la salute, una cosa alla volta, alla fine del prossimo mese la situazione si capovolgerà, per ora non disperdete le risorse e fate economia, anche se per voi non è facile.

Giove è amico e limita l’opposizione di Saturno; diventa più facile crescere, progettare e collaborare con chi vi fidate, presto avrete risultati migliori e si realizzerà quello che state aspettando.

Vergine

Cari amici, questo Marte che vi fa cadere in polemiche, rubandovi energie preziose, vi rende inquieti e insofferenti. Volete nuovi orizzonti, ma percepite che non è il momento adatto, la stizza è legata a questo. Anche in amore ci sono delle piccole incomprensioni, mentre i single hanno questioni sentimentali in sospeso.

Un po’ di riposo in più vi aiuterà ad eliminare la stanchezza, a fine mese tutto ritorna ok, eppure la vostra energia e la forza si paleseranno. Fidatevi degli amici veri, quelli già sperimentati, non siate impulsivi.

Incontrerete maggiori consensi se lavorerete con precisione e chiarezza in solitaria, piuttosto che in gruppo, non è il momento di condividere.

Bilancia

Cari amici, siete gli splendidi protagonisti della prossima settimana. Questo cielo continuerà a sostenervi. Vi sentite più forti, sicuri e determinati. Siete riusciti a focalizzare un nuovo obiettivo, quello che ci voleva dopo mesi difficilissimi.

In tutto quello in cui vi impegnerete avrete le stelle al vostro fianco. Buone le opportunità lavorative, le vostri doti saranno apprezzate. Momento positivo per le coppie in crisi, che, troveranno un accordo grazie ai sentimenti sinceri e dialogo continuo.

Giove, che tra poco tornerà nel segno dei Pesci dandovi un bel respiro, vi promette un clima più leggero e divertente, maggiore energia positiva, immaginazione, voglia di dedicarvi anche a ciò che vi emoziona davvero.

Scorpione

Cari amici, tocca a voi, scegliete il vostro obiettivo, una delle vostre mete preferite, soffierete sulle candeline e renderete tutto reale. Le situazioni sentimentali sono in miglioramento per la coppia e per i single e i legami decolleranno.

Anche i vari progetti di lavoro possono essere portati avanti tranquillamente. Giove ritorna in Pesci, segno a voi positivo, riaccendendo questioni e situazioni che riguardano forse la famiglia, la vostra parte più personale. Avrete il tempo di affrontare i problemi, sapendo già di poterli risolvere.

Sagittario

Cari amici, vi sentite imprigionati nella ruota, girando a vuoto e la vostra insoddisfazione, di cui ora siete coscienti, è profonda. Sforzatevi di capire la ragione che vi spinge a stare fermi, la ritroverete in voi stessi: dovete avere il coraggio della verità.

Per i single nuove avventure. Nel lavoro cercate gli appoggi giusti e guardatevi intorno. Per molti la fortuna viene da un’altra città o dall’estero, questo è il progetto che Giove ha per voi.

Il vostro proverbiale ottimismo vi aiuterà ad essere aperti a nuove esperienze e a cogliere le possibilità che vi si palesano. Riuscirete anche a comunicare molto facilmente, la vostra spontaneità e semplicità sarà quel valore aggiunto per ottenere ciò che meritate.

Capricorno

Cari amici, la settimana vi impensierisce con questioni finanziarie non ancora risolte, che vi tornano continuamente in mente per tormentarvi. C’è da decidere per una compravendita, un’eredità, un mutuo, un investimento, insomma questione di soldi, e nessuno è più bravo di voi in questo.

Per l’amore non c’è tempo, siete concentrati sul lavoro. Saturno e Giove vi fanno sembrare musoni e sempre pensierosi, non ci pensate, è il momento delle questioni pratiche o economiche, che possono migliorare, funzionare e crescere. Diventerà anche più semplice riuscire a credere in voi stessi e ad apprezzarvi.

Acquario

Cari amici, settimana splendida, piena di impegni, contatti, stimoli, cogliete le opportunità che vi arrivano, senza dubitare di voi stessi, poiché il vero problema con voi è proprio questo ed è legato alla risposta che darete a tale domanda.

Nel lavoro evitate le cose inutili, non fate tutto, ma il necessario. Per le coppie meglio evitare contrasti e chiarimenti, rimandate le decisioni. Giove in moto diretto vi promette una settimana speciale, carica di cambiamenti e vi aiuterà a crescere e ad espandervi ancora per molto tempo, approfittate adesso del suo favore.

Pesci

Cari amici, la prossima settimana l’azione è la vostra parola d’ordine, peccato che non ci volete sentire da quel lato. I fronti su cui vi siete impegnati, anche perdendo, vi fanno ancora male e vi hanno demotivato.

Almeno sul lavoro è assolutamente necessario ritrovare l’entusiasmo per la vostra attività; riflettete a fondo su cosa potete fare per migliorare la situazione. È molto importante risolvere anche un problema personale che vi affligge.

La generosità di qualche amico, da domenica, vi renderà molto più felici e ottimisti. Bene l’amore e anche la famiglia. Un consiglio: usate il presente per ristabilire un contatto perso, per percepire energie e direzioni che iniziano a farsi sentire.