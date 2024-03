Zuppa di cavolo nero, fagioli e cozze

Ingredienti

Pane abbrustolito a piacere

500 grammi di cavolo nero

1 chilo di cozze

250 grammi di fagioli

1 cipolla

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Siamo ancora nel periodo delle verdure nere. Questa ricetta utilizza una delle mie preferite, il cavolo nero, in un particolare connubio di terra e mare.

Per prima cosa puliamo il cavolo, separando le foglie dal gambo, che di solito è duro e stopposo, per poi scottarlo una ventina di minuti in abbondante acqua salata bollente.

Puliamo accuratamente le cozze, privandole del bisso.

Tritiamo finemente la cipolla e la facciamo rosolare in olio EVO, fino a che non prende un bel colorito biondo. Preferibile usare una varietà ramata.

A questo punto possiamo mettere ad aprire le cozze.

Le togliamo dalla padella con una schiumarola, in modo da lasciare tutto il succo rilasciato, e ne sgusciamo una metà.

Aggiungiamo il cavolo e i fagioli, preferibilmente dei cannellini, già cotti. Possiamo tranquillamente usare quelli in barattolo per fare prima, senza sgocciolarli, è pur sempre una zuppa, regolando di sale se necessario.

Facciamo cuocere giusto 5 o 10 minuti, perché il tutto si possa insaporire.

In un piatto fondo adagiamo il pane abbrustolito, copriamo con le verdure e completiamo con le cozze e un filo d’olio crudo.

Le varianti possono essere molte. Oltre alla cipolla possiamo fare un soffritto anche con carote e sedano.

Così come possiamo aggiungere qualche patata lessa.

Oltre alle cozze, in alcune zone vengono usati anche i gamberetti e calamari.

Non guasta nemmeno un’aggiunta di prezzemolo tritato finemente, di pepe o di peperoncino.

Al posto del pane abbrustolito possiamo usare dei crostini, la classica fresella campana o del pane raffermo.

Abbiniamo un Fiano di Avellino.

Buon appetito!