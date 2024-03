AI, Marras e Nardini: Bandi PNRR a cascata occasione in più per imprese

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sono stati presentati questa mattina, 4 marzo, a Firenze i bandi nazionali ‘a cascata’, nell’ambito del PNRR per grandi aziende, PMI e startup destinati a sostenere progetti sull’Intelligenza artificiale.

In totale 12 milioni di euro, messi a disposizione attraverso la Fondazione FAIR, Future Artificial Intelligence Research, che gestisce il Partenariato Esteso a università, centri di ricerca e imprese finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sul tema dell’IA.

La presentazione è avvenuta nel corso di un evento presso l’Innovation Center della Fondazione Cr Firenze, al quale ha portato i saluti l’Assessore alle attività produttive e al turismo Leonardo Marras.

L’Assessore ha detto:

Ho portato volentieri il mio saluto alla presentazione dei bandi finanziati dal PNRR per aziende, PMIe startup sul tema dell’Intelligenza artificiale.

Si tratta di un’occasione in più, per il tessuto imprenditoriale toscano, per scommettere su se stesso e realizzare progetti altamente innovativi.

Come Regione, anche noi stiamo cercando di fare la nostra parte accompagnando le nostre imprese, ad investire su ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività.

Sono questi i cardini delle misure che abbiamo cofinanziato attraverso il Programma regionale del FESR per sostenere gli investimenti: oltre 517 milioni a disposizione, che svilupperanno fino a oltre 2,7 miliardi di investimenti privati.