Spaghetti al nero di seppia

Ingredienti

400 grammi di spaghetti

700 grammi di seppie

Mezzo bicchiere di vino bianco secco

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo q.b.

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

La pasta al nero di seppia è un piatto tipico della cucina meridionale, anche se si prepara ormai ovunque.

Qualcuno può avere un po’ di ritrosia, non solo per il colore finale, ma vi garantisco che il gusto è molto originale e fresco.

Ovviamente ci servono delle seppie fresche, che conservano ancora il sacchettino con il nero. Se le facciamo pulire in pescheria possiamo farceli mettere da parte o chiedere di lasciarli.

Se è una seppia grande ne basta uno, se sono piccole ne useremo due o tre.

Dopo averle accuratamente lavate le tagliamo a striscioline.

In una padella facciamo scaldare l’olio con l’aglio fino a che non si imbiondirà, per poi toglierlo e aggiungere la seppia.

La facciamo rosolare per qualche minuto, poi versiamo il vino e lasciamo sfumare.

Uniamo il nero, regoliamo di pepe e di sale e lasciamo amalgamare il tutto per un paio di minuti.

Facciamo cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, li scoliamo al dente e, quindi, li ripassiamo in padella con un poco di acqua di cottura per legare bene il tutto.

Impiattiamo completando con del prezzemolo tritato e con un filo d’olio EVO.

Alcune varianti usano il peperoncino al posto del pepe.

Altre aggiungono del pomodoro. Passato, fresco o concentrato, dipende dalle zone.

Personalmente preferisco questa versione, perché il sapore del nero di seppia va esaltato e non coperto; per cui, anche se usiamo il peperoncino non esageriamo.

Come formato di pasta vanno bene tutti quelli lunghi.

Abbiniamo un Greco di Tufo freddo.

Buon appetito!