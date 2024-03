Pasta alla pecorara

Ingredienti

500 grammi di semola

600 grammi di passata di pomodoro

100 grammi di guanciale

120 grammi di ricotta di pecora

230 ml di acqua

1 cipolla

1 melanzana

1 zucchina

1 peperone rosso

Olio EVO q.b.

Pecorino q.b.

Basilico q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Si tratta di una ricetta tipica abruzzese, più precisamente originario della zona di Pescara, che si prepara di solito di domenica o, comunque, in giorni festivi.

Innanzitutto, prepariamo la pasta, utilizzando la farina di semola, che mettiamo in una ciotola abbastanza capiente con un pizzico di sale.

Versiamo l’acqua un poco alla volta fino a che non sarà stata assorbita tutta, poi la lavoriamo a mano, fino ad ottenere un impasto omogeneo ed elastico, che non sia appiccicoso.

Quindi la lavoriamo a bastoncini, come se volessimo preparare degli gnocchi, ma più sottili. Con questi formiamo degli anellini di circa 2 cm di spessore, che ripassiamo velocemente nella farina prima di adagiarli su un vassoio.

Adesso possiamo procedere a preparare il sugo. Puliamo le verdure, che tagliamo a dadini, e tritiamo finemente la cipolla.

In una pentola facciamo scaldare un poco di olio EVO, quindi mettiamo a rosolare il guanciale, tagliato a cubetti, a fiamma bassa, fino a che non diventa croccante, per poi unire cipolla, zucchina, peperone e melanzana, che facciamo rosolare lievemente, per poi aggiungere la passata di pomodoro e una tazzina d’acqua.

Regoliamo di sale e facciamo cuocere per mezz’ora circa, fino a che il sugo non si sarà ristretto. A questo punto lo trasferiamo in una zuppiera, dove lo amalgamiamo con la ricotta.

Facciamo cuocere la pasta in abbondante acqua salata, per scolarla al dente e sversarla nel condimento.

Amalgamiamo, impiattiamo e condiamo con il pecorino grattugiato, pepe macinato al momento e qualche foglia di basilico.

Abbiniamo un Cerasuolo d’Abruzzo rosato.

Buon appetito!