Oroscopo dall’8 al 14 agosto 2022

Andammo a rimirar le stelle d’agosto nella notte di San Lorenzo

Cari tutti, ecco le previsioni da lunedì 8 a domenica 14 agosto. Il sole in Leone illumina il mondo di luce. Questa settimana le cose non vanno proprio come vorremmo, i pianeti retrogradi ci fanno pensare al passato, impedendoci di guardare con serenità al futuro.

La Luna piena del mese, che si verifica il 12 agosto in Acquario, ci promette la possibilità di immaginare qualche interessante progetto da realizzare. Venere cambia di segno e arriva nel Leone e l’estate si fa più suadente, alla ricerca dell’eleganza, forse un po’ vistosa, ma non volgare.

A tutti auguro una felice settimana e delle vacanze piacevoli per chi le può fare; invito, invece, chi rimane in città a godersi i propri borghi sotto una nuova luce. Ricordo, infine, che il riposo è mentale, non implica dove siamo, ma cosa vogliamo veramente che ci sia nella nostra vita.

Aspetti importanti

8 agosto: il Sole entra in trigono con Chirone, il grande guaritore. Avremo un nuovo farmaco, e/o vaccino, un accordo internazionale sulla sanità. La Luna entra nel segno del Capricorno e domenica 14 sarà in Ariete, il 12 diventerà Piena in Aquario.

Il 9 agosto Giove quadrato alla Luna farà parlare di problemi economici e nuove tasse.

Il 10 Plutone congiunto alla Luna svelerà segreti. Attenzione agli amori nascosti.

L’11 agosto il Sole e Urano si quadreranno, evitiamo ogni eccesso, verbale e fisico, la concentrazione del mondo sarà rivolta a notizie scandalo.

Il 12 agosto Venere passa nel segno del Leone, la femminilità sarà più festaiola elegante, aggressiva, con toni polemici. Alle donne spetterà la scena pubblica e, di conseguenza, le decisioni per i prossimi mesi, compreso il panorama politico italiano.

Il 14 agosto Marte e Plutone sono in buon aspetto e ci aiuteranno a prendere le decisioni più giuste con volontà e fermezza.

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la settimana vi aiuta negli affari, meno in amore. In ambito lavorativo, invece, tutte le condizioni sono perfette per avviare un nuovo progetto. Giove vi coccola e va bene così.

Sfruttate la creatività, molte idee prenderanno forma al rientro. Venere in Leone, a partire dall’11 agosto, aiuterà i single facendo incontrare loro l’anima gemella. Il divertimento sarà il vostro chiodo fisso per i prossimi quindici giorni, anche perché al rientro sarete impegnatissimi.

Toro

Cari amici del Toro la prossima settimana dei fatti ancora in sospeso torneranno ad angustiarvi, il lavoro rimane la spina nel fianco. Intorno al 14 agosto sarete molto fortunati. Marte nel segno, congiunto a Urano, vi rende energici, dinamici e pronti a cogliere il momento giusto. La vita più facile, grazie alla Luna Piena che vi proteggerà dai momenti di snodo; alcune idee prenderanno forma velocemente.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, siete particolarmente felici in questo periodo, le cose vanno bene e gli astri vi aiutano senza guardarvi troppo, il che è molto spesso un bene. Con colleghi e datori di lavoro siate calmi e non cercate la lite.

La settimana è tutta incentrata sulla comunicazione, quindi potreste prepararvi a finire un progetto o a fare una presentazione importante. Mercurio in Vergine dal 14 vi fa stare concentrati sui dettagli. Attenzione alle parole, che hanno il potere di ferire o di amare.

Cancro

Cari amici del Cancro prepariamoci ad una settimana serena poco impegnativa e piena di relax. Molti aspetti interesseranno più le finanze, come la gestione delle risorse, potrebbe arrivare del denaro, e avrete occasioni da condividere con il partner in Luna piena.

L’interesse per temi spirituali e magici aumenterà e potreste persino diventare più propensi a conoscere di quanto non lo siate già. La Luna Piena potrebbe donarvi sogni premonitori a cui dare un significato, sia esso psicologico o profetico.

Leone

Cari amici del Leone, la settimana recupera l’amore, in ufficio è più no che sì. Vi dovreste godere il vostro tempo quando Venere entrerà nel vostro segno l’11 agosto, donandovi un fascino particolare e allora sì che ammalierete tutti. Solo un po’ di fastidio di qualche ora per la Luna piena del mese, perché vi farà vedere le cose da una nuova prospettiva.

Agite in base a ciò che percepite, senza paura, anche se qualcuno, invidioso, vuole intralciare il vostro percorso con l’avvicinarsi del 14 agosto. Lasciate stare e andate dritto per la vostra strada; poche ore e vi libererete del personaggio avverso.

Vergine

Cari amici della Vergine, il momento è all’insegna delle passioni. L’amore con il partner richiede grinta, dimostrate un po’ di interesse in più e ne sarete ricompensati. Sul lavoro gli astri vi suggeriscono di ricorrere alla gentilezza.

Mercurio vi aiuterà in ogni modo, negli affari, nei rapporti, nelle entrate. Lasciatevi andare ai suggerimenti del piccolo pianeta che da sempre vi guarda benevolo. Mi raccomando, non impuntatevi per un nonnulla, guardate oltre.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, il periodo è interessante anche se ci sono ostacoli da superare. Le relazioni sono romantiche, vanno bene le coppie stabili, mentre i single saranno corteggiatissimi. La vita professionale deve essere recuperata, concentriamoci sulla carriera.

Venere vi invita a lavorare sodo, un aumento o un nuovo progetto potrebbe cadervi dal cielo una volta che Venere entrerà in Leone l’11 agosto; anche il 18 agosto potrebbe essere un giorno utile. Il Sole vi farà sentire il bisogno di riposo e di relax.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, la prossima settimana sfoggiate un grande sorriso sul lavoro, evitate litigi, siate pronti a numerose novità. L’amore è dolce e delicato, le stelle vi donano fortuna e denaro. Abbandonerete il vecchio e nuovi stimoli entreranno nella vostra carriera e nelle vostre relazioni. Complice di questo sarà la Luna piena dell’12 agosto.

Marte, per i prossimi mesi, vi dona la capacità di comunicare tanto che la scrittura potrebbe diventare cruciale nella vostra vita. Magari lavorate a quel libro o lanciate quel Podcast di cui parlate da un po’.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, il periodo ha numerose novità, potete anche chiedere una promozione o una nuova avventura lavorativa. Giove per tutto il mese vi ha regalato un ritmo di vita più intenso e piacevole.

Marte vi aiuta a relazionarvi. Da ora per tutto il mese, le vostre relazioni, amorose, professionali, amicali, saranno dinamiche e potreste sentire il bisogno di manifestare i vostri desideri più profondi con e per qualcuno.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’amore è un po’ giù di tono, anche se romantico, va meglio per i single con nuovi incontri. Sul lavoro è bene affrontare ogni questione. Mi raccomando: razionalità.

Venere potrebbe farvi diventare più intensi e concentrati sul partner, vi sentirete quindi fuori dal vostro elemento. Con Saturno attualmente retrogrado è il momento buono per fare una vacanza; uscendo dalla comfort zone sarete pronti per nuove esperienze.

Acquario

Cari amici dell’Aquario, l’amore va trattato con i guanti, mentre il lavoro va meglio, nuove alleanze vi faranno raggiungere un importante risultato. La settimana potrebbe portare cambiamenti nella vostra vita. La Luna Piena del 12 agosto vi mostrerà le strade giuste.

Anche Vesta entrerà nel vostro segno con un movimento retrogrado, riportando in auge alcuni vecchi ricordi legati alla vostra infanzia da rivedere o rielaborare. Cercate di incanalare il tempo e gli sforzi per migliorare la mente, il corpo e l’anima.

Pesci

Cari amici dei Pesci, la settimana è altalenante, l’amore è dominato dai bisogni fisici. All’inizio Venere nel segno d’acqua amico Cancro vi ha donato tutto ciò che volevate, attivando la casa del romanticismo.

Buon periodo anche per cercare un amore o un partner: la settimana è l’ideale per mettersi in gioco. Se avete mai desiderato lavorare in squadra con la Luna Piena è il momento migliore per iniziare, poiché vi spingerebbe ad avere a che fare con Chirone, che è il grande Guaritore.