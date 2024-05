Prevenzione malattie cardiovascolari: Life ODV a Maddaloni (CE)

Appuntamento il 6 maggio in piazza Fontana

Maddaloni (CE) è pronta a fare un passo avanti nella promozione della salute e del benessere con un evento che mette in luce l’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Appuntamento il 6 maggio, ore 18:30, in piazza Fontana con ‘Facciamo prevenzione!’

In collaborazione con la Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale Life Church, la comunità si unisce per affrontare una delle principali sfide globali per la salute: le malattie cardiovascolari.

La Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale Life Church, insieme alle altre comunità territoriali presenti, porta un valore aggiunto all’evento attraverso la sua missione di evangelizzazione.

Oltre a promuovere la salute fisica, Life Church offre un messaggio di speranza e amore.

I partecipanti avranno l’opportunità di accedere a controlli di pressione arteriosa gratis attuati da professionisti, operatori socio sanitari di Life ODV.

L’evento non è solo un’occasione per imparare e crescere, ma anche per connettersi con la comunità locale e stabilire legami significativi.

Piazza Fontana diventerà un luogo di incontro per individui di tutte le età e background, uniti da un obiettivo comune: promuovere una vita sana. La prevenzione delle malattie cardiovascolari è un impegno collettivo che richiede la partecipazione attiva di tutti.

È un’opportunità per la comunità di Maddaloni di dimostrare il suo impegno per la salute e il benessere di tutti i suoi cittadini.