Stazione Arezzo Pescaiola diventa set del nuovo film di Gianni Amelio

Riceviamo e pubblichiamo.

Il grande cinema arriva ad Arezzo e lo fa in treno. In questi giorni la stazione di Pescaiola de La Ferroviaria Italiana diventa il set del nuovo film diretto da Gianni Amelio.

Il Presidente di LFI, Bernardo Mennini, dice:

Per il gruppo LFI è un vero piacere ospitare nella stazione di Arezzo Pescaiola le riprese del nuovo film realizzato dalla Kavac, società di produzione cinematografica fondata da Marco Bellocchio e Francesca Calvelli.

Il film con la regia di Gianni Amelio, riproporrà con grande maestria e attenzione i dolorosi anni del primo conflitto mondiale e vede come attori protagonisti Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rossellini.

L’idea di trasformare i nostri impianti in un set cinematografico ci ha fin da subito appassionato. Il cinema è un settore che rappresenta un volano molto importante per l’economia e la promozione del territorio.

LFI, TFT e la città di Arezzo vogliono continuare ad essere mete privilegiate per l’industria del cinema, con un ruolo da vere protagoniste.

L’impegno messo in campo, in questi giorni, da tutti gli enti coinvolti e dal nostro personale e la disponibilità verso la produzione per la migliore riuscita delle riprese conferma questo nostro reale interesse.

Un ringraziamento, infine, va anche alla società HRail e all’ingegnere Di Giacomo per aver messo a disposizione i rotabili, e con i quali auspico entro breve di poter avviare ulteriori importanti iniziative.