‘Prova d’Attore’ al Teatro Comunale Costantino Parravano

In scena a Caserta l’8 maggio Ali della Mente e Fabbrica Wojtyla per la serata di beneficenza organizzata da Cento Gocce ODV

Mercoledì 8 maggio, alle ore 20:30, al Teatro Comunale Costantino Parravano di Caserta verrà rappresentata la commedia brillante ‘Prova d’Attore’.

Una serata a teatro i cui proventi saranno devoluti in beneficenza a sostegno delle fasce deboli del territorio quella organizzata da Cento Gocce ODV in collaborazione con Ali della Mente e Fabbrica Wojtyla, con il brand civico Rosso Vanvitelliano, con Inner Wheel Club Caserta Luigi Vanvitelli, con il patrocinio del Comune di Caserta, sostenuta da San Carlo Laboratorio Sanitario, Bar Pasticceria Monteforte, Eco.Mad. s.a.s., Casa Mia.

Nota informativa

‘Prova d’Attore’ è una satira sottile sul ‘sistema’ del mondo dell’Arte e sullo ‘stato del Teatro’, per un ‘mondo’ di risate garantite perché parte dalla base della ‘commedia’, l’equivoco, l’origine della comicità che si riverbera sulla nostra società nella sua attualità. Due atti di sana, pura e ‘storica’ comicità che affascina adulti e bambini, giovani ed anziani.

Dichiarazioni

I giovani artisti di Fabbrica Wojtyla protagonisti della commedia affermano:

‘Prova d’Attore’ nasce nel 2013 per regalare il sorriso ad un bambino gravemente malato. È un’opera pensata per riuscire a coinvolgere e donare istanti di vita felici lontani dalla quotidianità, come accadeva ai tempi delle famose commedie napoletane interpretate da Totò e Peppino De Filippo che hanno fatto la storia dell’umorismo.

L’autore e regista Patrizio Ranieri Ciu dichiara:

‘Prova d’Attore’ è il più sincero omaggio a quella sana comicità che da Scarpetta si trasformò con l’influenza di Pirandello nella riflessione ironica di Eduardo e nel sarcasmo sociale con Luca De Filippo al quale l’opera è stata dedicata. Ridere è il primo gesto di sopravvivenza dell’intelligenza dell’essere umano.

Approfondimenti

La commedia ‘Prova d’Attore’ è stata vincitrice di 9 premi oscar del teatro comico al Roma Comic Off, è stata rappresentata a Tirana in Albania come rappresentante del Teatro Comico Italiano e a Bruxelles in rappresentanza della Campania nel Maggio della Campania giovane e creativa in Europa, ed è stata rappresentata nell’ambito del progetto Scavalcamontagne, il tour delle periferie della città di Caserta promosso dal Comune di Caserta.

Prossimo evento

Il prossimo appuntamento della Stagione Artistica Rosso Vanvitelliano, organizzata da Ali della Mente e Fabbrica Wojtyla, sarà la rappresentazione teatrale ‘Lolek’ in programma il 18 e il 19 maggio alle ore 20:30 in occasione del decennale dalla canonizzazione di San Giovanni Paolo II presso il Teatro Città di Pace di Caserta.