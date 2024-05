‘Il mio nome è Nessuno’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma dall’8 al 12 maggio

In scena al Teatro di Documenti di Roma dall’8 al 12 maggio ‘Il mio nome è Nessuno. Un’Odissea ad uso di anime perse’ di Francesco Polizzi e Christian Angeli.

Uno spettacolo itinerante, che si propone come rito e mimesi dell’esperienza iniziatica. La narrazione poetica si alterna alla musica e ai flashback drammatizzati del racconto di Odisseo – Telemaco – Penelope.

Il protagonista Odisseo dovrà sconfiggere la forza bruta di Polifemo, superare il richiamo dell’animalità di Circe, trascendere la sensualità delle Sirene, passare attraverso la porta stretta di Scilla e Cariddi e, finalmente al termine del viaggio, tornato a casa sotto le spoglie di un mendicante, dovrà spodestare gli usurpatori del suo trono e ricongiungersi con la sua metà.

Telemaco, nel frattempo, si dibatte come un Amleto ad Elsinore in un regno usurpato di cui non è più il principe, mentre la madre Penelope si destreggia contro gli insistenti pretendenti. Fuggirà alla ricerca del padre perduto.

La riunione dei tre potrà avvenire solo a costo di una trasformazione sanguinosa.

Le avventure di Odisseo sono raccontate, cantate e interpretate da un gruppo di cantori – aedi, che entrano e escono dalla narrazione assumendo via via le sembianze di tutti i personaggi dell’epopea omerica.

Dall’8 maggio al 12 maggio

da mercoledì a sabato ore 21:00

domenica ore 17:30

Costo del biglietto:

15 euro intero

12 euro ridotto

10 euro solo per studenti e universitari

+ 3 euro di tessera associativa

Teatro di Documenti

Via Nicola Zabaglia, 42

00153 Roma

tel. 06/45548578

cell. 328/8475891

teatrodidocumenti@libero.it

http://www.teatrodidocumenti.it/