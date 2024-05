Righini su approvazione progetti dei Consorzi di bonifica del Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.



Lo ha dichiarato l’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

L’Assessore della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ha concluso:

In un contesto come quello che stiamo vivendo, dove i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico sono sempre più predominanti, sapere che tre iniziative, con un investimento totale di trenta milioni, messe in campo dai Consorzi del Lazio per tutelare alcune zone a rischio del nostro territorio siano state ritenute di preminente interesse nazionale ci riempie di orgoglio.

E conferma che la strada intrapresa dalla Giunta regionale, che ha previsto fin da subito la valorizzazione di queste strutture, è quella giusta e va perseguita sempre con più forza e determinazione.