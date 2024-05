‘Ragazzi in Aula’: da studenti pdl sana alimentazione eco sostenibile

Presenti all’iniziativa il Presidente e le Vice Presidenti del Consiglio Regionale della Campania

Al via, in Consiglio regionale della Campania, la XV edizione, per l’anno scolastico 2023/2024, di ‘Ragazzi in Aula’, il programma promosso dalla Presidenza dell’assemblea legislativa campana, indirizzato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e finalizzato ad avvicinare i giovani studenti all’Istituzione regionale e favorire la partecipazione democratica.

Stamani, 6 maggio, nell’Aula consiliare, gli alunni della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo ‘Luca Tozzi’ di Frignano (CE), hanno discusso, simulando lo svolgimento di una seduta consiliare, e consegnato al Presidente del Consiglio regionale della Campania, la loro ‘proposta di legge’ recante ‘Norme per la sana e corretta alimentazione eco sostenibile’ e, con i loro interventi, hanno sottolineato l’importanza di un’alimentazione sana e corretta, che privilegia i prodotti del territorio, e dell’esercizio fisico, un tema di grande importanza di cui il Presidente del Consiglio regionale della Campania si farà promotore presentando la proposta di legge a sua firma affinché possa essere approvata dall’assemblea legislativa campana.