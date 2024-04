Presentazione Le Piazze della Città di Napoli e la Casa dell’Annunziata

L’opera a cura del Prof. Gianandrea de Antonellis sarà presentata il 10 maggio a Napoli nella Chiesa di San Giuseppe dei Nudi

Venerdì 10 maggio, alle ore 17:30, avrà luogo presso la Chiesa di San Giuseppe dei Nudi in Napoli, la presentazione del libro intitolato ‘Le Piazze della Città di Napoli e la Casa dell’Annunziata’, opera che racchiude, in versione commentata dal curatore del volume, le tre edizioni originali e prime di saggi di Francesco Imperato, per la prima volta dopo 400 anni – gli scritti dell’Imperato rimontano ai primi anni del secolo XVII.

Curatore del pregevole testo è il Prof. Gianandrea de Antonellis, membro del Senato Accademico e Direttore della sezione ‘Pensiero politico di Napoli ispanico’, mentre l’edizione è di D’Amico Editore ed è da annoverare nella collana ‘Napoli Imperiale Ispanica‘.

La presentazione del libro è organizzata dall’Accademia di Arnau Roger in collaborazione con il Real Monte e Arciconfraternita di San Giuseppe dell’Opera di Vestire i Nudi in Napoli, nei cui ambienti avverrà l’evento culturale.

L’attività conta del patrocinio morale del Consolato Generale del Regno di Spagna in Napoli, ed a tal proposito gli organizzatori tutti ringraziano vivamente per la subitanea adesione l’Ill.ma Sig.a Console Generale di Spagna in Napoli, la Dott.ssa Marta Vadillo Lamata.

I temi principali di cui si discuterà nella presentazione del volume curato dal Prof. de Antonellis sono l’istituzionalizzazione degli enti benefici della Napoli spagnola ed il loro operato nel tessuto sociale, iniziando dalla Santissima Casa dell’Annunziata sino al Monte di San Giuseppe dei Nudi, così come di Sedili, Piazze e Ottine, dunque relativamente alla gestione amministrativa e al governo della città partenopea di quell’epoca.

Interverranno, nell’occasione, l’Avv. Ugo de Flaviis, Presidente della Fondazione San Giuseppe dei Nudi ed Intendente dell’Accademia di Arnau Roger presso la medesima congregazione, l’Ing. Gionata Barbieri, Presidente dell’Accademia di Arnau Roger, e il summenzionato curatore dell’opera.