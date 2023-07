Oroscopo dal 3 al 9 luglio 2023

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni da lunedì 3 a domenica 9 luglio 2023. Il Sole e Mercurio sono in congiunzione nel Cancro, dunque la comunicazione sarà attenta, affettuosa e romantica.

Il 3 in cielo si forma la Luna piena, detta del Tuono, poiché, in questo periodo, sono prevedibili grossi temporali e forti schiarite.

I segni di fuoco potranno risolvere questioni legate alle relazioni sociali, i segni di terra devono prendere decisioni e i segni di aria dovranno gestire grandi risultati, ma a lungo termine. Per i segni d’acqua, invece, grandi emozioni in famiglia e in amore.

La prossima settimana richiede particolare attenzione, gli aspetti sono innumerevoli, molti i pianeti retrogradi, che non ci fanno andare avanti, per ricordarci che c’è ancora tanto su cui riflettere.

Il 5 luglio il denaro sarà uno degli argomenti principali della società. Chirone farà molti aspetti, potremo allora avere, al centro dell’interesse dell’opinione pubblica una svolta scientifica o una nuova cura.

Il Nodo Nord passa in Toro: dei segreti saranno svelati. Per molti segni sarà l’occasione di incontrare qualcuno o di rivivere forti sensazioni legate al passato, che permetteranno di andare finalmente avanti con la propria vita. Suggestioni positive per Toro, Pesci, Capricorno, Vergine e Cancro, e dolorose ma necessarie per Acquario Scorpione, Leone.

Ariete

Cari Ariete, siete particolarmente simpatici, magari ci scappa l’amore vero e vi avverte che state spendendo troppo. Date un’occhiata ai conti prima di esagerare. Dalla vostra avete sempre Marte e Venere, che vi sostengono e vi regalano una forma invidiabile.

In questo mese riscoprirete la passione. Favoriti sia i nuovi incontri che le relazioni già esistenti. Avrete bisogno anche di riposare e di una breve vacanza con momenti di gioia. State attenti a non prendere decisioni affrettate. Possibili eccessi alimentari o di esposizione al Sole; siate prudenti.

Toro

Cari Toro, momento perfetto per un investimento immobiliare; alcune spese impreviste per la casa o per una macchina sono ormai necessarie. Dovrete poi parlare anche di argomenti che vi creano insofferenza e che non avete mai affrontato per amor di pace. In questi giorni saprete comprendere e farvi comprendere.

Chi lavora nel settore creativo avrà delle belle opportunità, anche con avanzamenti di carriera. Per tutti sono comunque in arrivo nuovi progetti lavorativi, che toglieranno ogni tipo di preoccupazione e da cui trarrete grande equilibrio e forza.

Gemelli

Cari Gemelli, tante sorprese per questa settimana, l’amore sarà davvero gratificante. Abbandonato finalmente il periodo di stress, luglio vi potrebbe dare un quadro completo della vostra situazione, sia finanziaria, sia lavorativa, rendendovi capaci di adattarvi a tutto come i camaleonti.

Niente ansia, controllatevi, avete un temperamento suscettibile e instabile, che spesso non vi valorizza agli occhi degli altri; calmatevi e tutto andrà bene. Potete contare su Venere e Marte che dal Leone vi sostengono, regalandovi fascino e savoir-faire, il che non è poco.

Cancro

Cari Cancro, il compleanno dei nati nella prima decade è fantastico, luminescente. Potrete ottenere i risultati che da tempo stavate aspettando. Non siate lunatici e non mettetevi sulla difensiva inutilmente, date più attenzione e affetto alla vostra metà e l’amore rifiorirà.

Il regalo più bello per il vostro compleanno è Mercurio con la parola sciolta e convincente, sempre al centro delle feste in spiaggia, con le persone che amate di più. Qualche problema potrebbe venire dall’emotività e dai disturbi digestivi, non fate eccessi e l’estate sarà magnifica.

Leone

Cari Leone, tante belle amicizie per voi, anche se le relazioni potrebbero essere un po’ tumultuose questa settimana. Le giornate ancora piene di passione e di energia marziana, potrete viverle veramente solo se vi abbinate pazienza e diplomazia.

Prestate attenzione alla salute, esercizio fisico e una dieta sana, con pochi eccessi. Molti saranno chiamati ad una collaborazione di lavoro preziosa, accettate e non credetevi sempre nel giusto. Siate umili in famiglia, nell’amore e nel lavoro, il passaggio del Nodo Nord nel Toro ve lo ricorderà a dispetto del vostro orgoglio.

Vergine

Cari Vergine, la prossima settimana vi trova fiduciosi sulle vostre possibilità, in particolare il momento è favorevole per gli investimenti, le compravendite e le giocate. Dovete soprattutto puntare su voi stessi, sui progetti lavorativi che vi regaleranno tante soddisfazioni. È anche un ottimo frangente per riflettere su ciò che veramente desiderate.

Saturno opposto in questo momento vi rende insofferenti e permalosi, ansiosi di liberarvi di quei pesi, familiari e sociali, che in genere sapete subire facilmente. Giove amico, invece, fa circolare il denaro, dando al tutto una leggerezza positiva.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi sfida ad essere seducenti e alla moda e, difatti, potrete contare sul fascino tipico del segno. Il lavoro ha una marcia in più e tanto da fare. Sfruttate il favore delle stelle e conquistate le soddisfazioni materiali a cui aspirate da tempo.

La settimana prevede un periodo di crescita e di nuove opportunità o progetti, che vi permetteranno di espandere le vostre competenze. Accettate tutte le nuove sfide che il sestile di Venere e Marte inviano nella vostra vita; per mantenerle occorrono desiderio di relazioni ed energia.

Scorpione

Cari Scorpione, dovete contare sulla vostra intelligenza e sulla vostra capacità di governate la vostra vita, senza complicare l’amore e il lavoro. I vostri complici sono il Sole e Mercurio, che vi aiuteranno a far fronte ai vostri impegni con un ritmo quasi frenetico. Sarete carichi di impegni e responsabilità.

Potrete contare anche su tanti alleati a cui appoggiarvi con fiducia: Urano e Plutone stimoleranno il vostro spirito di ricerca, il desiderio di inventiva e di indipendenza. Non rovinate alcuni momenti belli, rinchiudendovi in voi stessi, come fate quando siete stressati.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana prossima è felice, chi è solo può contare su avvenimenti e una chance ad un incontro o un chiarimento, che porteranno ad influenze gioiose e ricche di sorprese. Siate allegri e positivi anche sul lavoro e in famiglia. Anche l’economia migliora.

Buon momento per iniziare a viaggiare per lavoro o per piacere. La bella stagione vi darà la carica per vivere alla giornata e all’impronta, proprio come piace a voi. Il benessere di questo periodo influenzerà la vostra vita spirituale; vi dimostrerete altruisti, generosi e attentai all’ambiente in cui vivete.

Capricorno

Cari Capricorno, sostenuti da Saturno nei rapporti affettivi e lavorativi sarete meno ansiosi e più disponibili del solito, oltre ad affrontare alcune questioni.

Fate una pausa quando ne avete bisogno e non esagerate con il lavoro, sarebbe il caso di una bella vacanza lunga, senza pensare agli obblighi e alle responsabilità. Leggere, passeggiare nella natura, vi aiuteranno a gestire lo stress. Ottimi momenti, per la prima decade, per progetti a lunga gittata; una convivenza, un figlio, un’attività in proprio. Nella sfera personale lasciatevi andare e affidatevi all’istinto.

Acquario

Cari Acquario, Marte vi mette in difficoltà e vi porta a fare gesti estremi, attenzione perché non è il momento. Il vostro segno, comunicativo per antonomasia, deve avere pazienza, le cose si metteranno a posto e gireranno giuste, ma per ora no.

Compiacetevi del fatto che incontrerete persone interessanti e diverse dal solito, vivete appieno questo periodo di crescita personale e di apprendimento. La prima settimana di luglio presenta nuove opportunità di lavoro o formazione. Grazie al vostro spirito indipendente e creativo sarete amati e coccolati dalla famiglia e dagli amici. Qualcuno potrebbe farsi avanti.

Pesci

Cari Pesci, sentirete il desiderio di cambiare le vostre abitudini e di essere felici. Dovrete portare avanti con tanta buona volontà anche un amore appena nato. Vi sentite pieni di energie e di idee, sfruttatele al massimo per le vostre iniziative lavorative.

Questa sarà una settimana piena di emozioni intense, potreste affrontare questioni irrisolte nel vostro cuore o esprimere i vostri sentimenti e dovrete ascoltare il vostro intuito. Non fatevi distrarre da piccoli amori, rischiando di rovinare una storia importante. Mercurio in trigono e Nettuno nel segno, vi donano un’ipersensibilità notevole.