‘Gender Games’ al Teatro Biblioteca Quarticciolo

In scena a Roma il 16 e 17 maggio

In collaborazione con il Circolo di Cultura Omosessuale ‘Mario Mieli’, un percorso intimo autoriale, ma allo stesso tempo universale per riflettere sull’identità è ‘Gender Games’, opera originale che il Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma ospita il 16 e 17 maggio, ore 21:00.

Uno spettacolo che costruisce la sua estetica mettendo al centro il dialogo costante e trasversale tra differenti linguaggi espressivi: il corpo e la musica. Un’opera originale che vede in scena Margò Paciotti e la collaborazione di una musicista d’eccezione: H.E.R..

Gender Games è un percorso intimo autoriale, ma allo stesso tempo universale per riflettere sull’identità. Un viaggio emotivo tra luce e ombra in grado di trasformare il corpo/oggetto in significato.

Abbattere i confini tra i generi attraverso uno sviluppo musicale trasversale: dai barocchismi all’elettronica passando per il rock fino ad arrivare al pop.

Quando la musica classica, il pop e l’elettronica si incontrano spesso la miscela è esplosiva e non si può che rimanere folgorati. La musica, con arrangiamenti originali, è creata da H.E.R. e pensata partendo da un interrogativo: come creare ambienti sonori che si legano profondamente ai significati di una storia intima?

Può la musica condurre lo spettatore e, attraverso l’azione live, creare immaginari nella mente degli spettatori stessi?

Grazie a una ricerca su sonorità contemporanee il tutto si trasforma in una narrazione personale in musica in una fitta rete di rappresentazioni visive, ‘immagini’ particolarmente potenti, forme simboliche e archetipiche.

Obiettivo è quello di partire da storie personali, ma volgerle verso un universale condiviso, al fine di sviluppare diversi punti di riflessione.

Un approccio intersezionale alla base della scrittura dove le categorie andranno a interagire a molteplici livelli simultanei. Gender Games e il mondo che ci circonda, in un continuo ribaltamento di punti di vista.

Biografie

Margò Paciotti

Margò Paciotti è una regista e attrice transgender nonché Drag Queen che si è affermata come nuova stella nel firmamento Drag. Lavora nel mondo dello spettacolo dagli anni 2000.

In scena mette al centro il suo corpo, non solo come forma di espressione, ma come strumento politico per trasformare il corpo/oggetto in significato. Rossetto acceso, tacchi a spillo e parrucche voluminose per infrangere tutte le regole e lottare per i diritti LGBTQIA+.

Nel 2005 ha co-fondato Ondadurto Teatro, compagnia che ha portato in scena spettacoli nei più importanti festival internazionali in Europa e nel Mondo. Pedagoga teatrale per le nuove generazioni, gli insegnanti e i professionisti dello spettacolo in contesti nazionali e internazionali.

È la direttrice artistica di Drag Me Up e del Queer Summer Festival e una delle co-fondatrici del Network Internazionale ARTS for Gender Revolution.

H.E.R.

H.E.R., al secolo Erma Pia Castriotta, è un’eclettica cantante e cantautrice transessuale originaria della Puglia. È stata tra le finaliste di Musicultura, RAI, vincitrice del Premio Amnesty International Sezione Italiana – Voci per la Libertà. È anche musicista, una violinista che ha collaborato con artisti come Franco Battiato, come Lucio Dalla, Teresa De Sio, Franco Battiato.

Biglietti

intero 12€

ridotto 10€ over 65, convenzioni

ridotto 8€ studenti

Acquisto online su Vivaticket

Per info e prenotazioni

biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it