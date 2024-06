Record di personaggi famosi e content creator per ‘Usa il tuo voto’

Numerosi personaggi famosi e content creator che hanno usato la propria voce per ricordare il voto dell’8 e 9 giugno, segnando un coinvolgimento senza precedenti

Volge al termine la campagna di invito al voto del Parlamento europeo ‘Usa il tuo voto‘.

Incentrata sull’importanza di difendere il diritto/dovere di decidere chi sarà eletto, la campagna si è distinta per varie azioni, come la produzione e distribuzione di un breve documentario con centinaia di milioni di visualizzazioni e l’illuminazione di decine di monumenti con i colori dell’Unione europea.

L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia ringrazia, oltre alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, gli enti, le associazioni, le imprese e i media attivi nell’amplificazione del messaggio, tutti i numerosi personaggi famosi e content creator che hanno usato la propria voce per ricordare il voto dell’8 e 9 giugno, segnando un coinvolgimento senza precedenti.

