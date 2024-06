‘Party Letterario’ nei giardini di Villa Mascolo

Terza tappa l’8 giugno a Portici (NA)

Dopo i primi due appuntamenti di Napoli e Caserta, il format ‘Party Letterario’ nato da un’idea dei filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano cofondatori di Tlon, e organizzato in Campania da Ileana Bonadies, Mario Gelardi e Chiara Pastore, arriva a Portici (NA), nei giardini di Villa Mascolo, via Cristoforo Colombo 69, sabato 8 giugno, alle ore 11:00.

L’iniziativa – spiegano gli ideatori – mira a celebrare la letteratura, la filosofia e la condivisione di idee in tutta Italia, promuovendo incontri arricchenti e dialoghi stimolanti, creando spazi inclusivi e stimolanti dove ognuno può contribuire e crescere.

Gratuiti, aperti e incentrati sulla lettura, ogni party si prefigge di diventare radice da cui possano sbocciare nuove idee, amicizie e progetti.

L’appuntamento porticese arriva dopo l’inaugurazione dello scorso 18 maggio a Napoli, ospiti del cafè – biblioteca – bistrot ScottoJonno, e il successivo incontro a bordo piscina organizzato a Caserta in collaborazione con La Mansarda.

Per questa terza tappa, la sede scelta cambia ancora una volta e predilige lo spazio verde di Villa Mascolo, restituita alla città dopo un lungo lavoro di recupero, e pronta a trasformarsi nel luogo ideale in cui spegnere i cellulari e, seduti sull’erba, dedicarsi unicamente alla condivisione della parola, scritta e parlata, tra appassionati e appassionate, muniti del proprio libro preferito o di quello appena acquistato e pronto ad essere letto.

Ingresso libero, ma prenotazione necessaria inviando una mail a partyletterario@gmail.com.