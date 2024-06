Tchoukball. A Saronno (VA) la Final 4 scudetto

Il 9 giugno semifinali e finali assegneranno il titolo e decreteranno i podi della Serie A e della M14

Volata scudetto anche per il Tchoukball targato Centro Sportivo Italiano.

Nel weekend si giocano, infatti, i playoff del Campionato di Serie A che vedono affrontarsi le migliori 4 squadre della regular season: Ferrara Monkeys, Rovello Sgavisc, Saronno Castor e Rovello Seran.

Domenica 9 giugno, presso la palestra scolastica Aldo Moro di Saronno (VA) sarà tempo di semifinali e finali.

Nel corso dell’evento, ad intervallare le partite del campionato senior, si disputeranno anche i Playoff M14 con in campo le formazioni giovanili dei Rovello Thunder, Ferrara Pulcinuts, OSGB Caronno Pirates e Solaro Sonics a contendersi il titolo di campioni nazionali.

Si gioca sempre 7 contro 7 con ali e difensori di ciascuna squadra pronti ad offrire il meglio di sé in questo sport bipolare: si può infatti tirare su ciascuno dei due pannelli elastici per far punto.

Ultimo appuntamento, ma non per importanza, lo spareggio playout: i Cassano Hawks, penultima classificata della Serie A 2023/24, sfideranno i OSGB Caronno Vikings, seconda classificata Serie B 2023/24, per determinare la decima squadra partecipante alla Serie A 2024/25.

Poi sarà solo azzurra l’estate, in occasione degli Europei indoor.

La Nazionale Junior sarà in campo dal 25 al 27 luglio a Lendinara, nel rodigino, mentre la Nazionale Senior sarà protagonista dal 31 al 2 agosto al Palasport di Ferrara.