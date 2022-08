Oroscopo dal 29 agosto al 4 settembre 2022

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni da lunedì 29 agosto a domenica 4 settembre. Per molti la vita è rientrata all’insegna di una tranquilla quotidianità e, anche a livello astrologico, vi segnalo che nei prossimi giorni sentiremo soprattutto gli effetti della Luna sugli altri pianeti.

La nostra Signora d’Argento, questa settimana in fase crescente, influirà su di noi, sulla scena politica, mondiale ed affettiva, donando, separando e promettendo a tutti qualcosa.

Sempre Marte in Gemelli e Mercurio in Bilancia ci rendono più socievoli del solito, desiderosi di ritrovare le nostre relazioni, o almeno quelle lasciate. Questi rivolgimenti e cambi di frontiera sono più influenti ora.

Aspetti importanti

Il 29 agosto la Luna in trigono a Plutone e all’opposizione con Giove promette controversie sociali all’attenzione dell’opinione pubblica per problemi economici, energetici e politici.

Il 30 agosto un’opposizione Luna – Chirone apre vecchie ferite che ritornano a dolere e non solo a livello psicologico.

Il 31 agosto la Luna è davvero la protagonista del Cielo, in trigono a Saturno ci dona razionalità, quadrata a Plutone voglia di manifestare il proprio scontento, in sestile a Venere indica che il mondo femminile farà sentire la sua voce.

Il 1° e 2 settembre sono giorni relativamente gentili, forse troppo; possibili bugie sociali per addolcire situazioni poco chiare.

Il 3 settembre amicizie nel quotidiano e nella sfera politica ci faranno ricredere e sentire poco sereni.

Il 4 settembre una Luna in Sagittario ci parla del lontano, dell’estero, dell’Oriente, che, con il loro profumo, ci ipnotizzano, e, mentre ci intrigano, portano nuove intese.

Ariete

La settimana comincia con la Luna in opposizione, che porta un po’ di cattivo umore, e Mercurio in opposizione, che determina qualche rallentamento in ufficio, mentre Giove e Venere vi proteggono e vi donano un romantico fine settimana.

Vi state organizzando per qualche cambiamento nella vostra vita, in ambito lavorativo e familiare. Il ritorno alla routine lavorativa vi vede armati di buoni propositi. Nei prossimi giorni cercate di essere un po’ più diplomatici.

Toro

Nei primi giorni della settimana Venere crea qualche tensione in più nella vita di coppia, per cui sarà più facile litigare o discutere con il partner. Non è un periodo di grandi vittorie per voi, ma, tranquilli, le belle notizie non tarderanno ad arrivare.

In questo settembre 2022, fatevi guidare dall’istinto, da ciò che vi emoziona. Vi consiglio di mantenere la calma con il prossimo, così da metabolizzare eventuali delusioni, ed analizzare attentamente le eventualità che avrete a disposizione.

Gemelli

La settimana inizia con il favore delle stelle, Venere e Mercurio benevoli saranno portatori di belle notizie sia nell’ambito lavorativo, che in quello sentimentale.

Rilevante la congiunzione di Marte nel segno, che condividerà il vostro cammino fino alla prossima primavera, regalandovi tanta energia anche nell’adempimento dei vostri doveri.

Questo autunno vi vedrà protagonisti. Con il mese di settembre, si avvicinerà un periodo di relax non indifferente, che farà scivolare via tutte le preoccupazioni e qualche delusione passeggera.

Cancro

I primi giorni della settimana vedranno Mercurio sfavorevole, che potrebbe crearvi qualche contrattempo nell’ambito lavorativo, tanto che potreste dover avere a che fare con persone che non vi stanno particolarmente a genio.

Il Sole in Vergine invita tutti ad organizzarsi, a fare ordine e vi mette addosso una grande energia e voglia di fare. Il vostro è un segno che sente il bisogno di certezze e il mettere ordine, infatti, vi dà sempre una grande sicurezza. Il ritorno all’attività lavorativa vi vede rinfrancati e contenti di condividere nuovamente le vostre giornate con colleghi e amici.

Leone

La settimana comincia con Venere favorevole ai sentimenti: l’amore vi sorride, Giove, Marte e Mercurio vi donano una marcia in più sul lavoro; solo la Luna è sfavorevole. Il vostro carattere, a volte arrogante, potrebbe creare qualche gelosia ed invidia, non è il caso di abbattervi.

Il mese di settembre, quello del rientro, per intenderci, che, per voi, vuol dire solo lavoro, vi invita a darvi da fare per trovare situazioni che possano creare incontri interessanti o che vi permettano di passare un po’ di tempo con il partner.

Vergine

La settimana comincia con un pieno di stanchezza, Marte sfavorevole fino alla fine dell’anno, vi toglie energia e vi fa sentire stressati e svogliati. Vi converrà puntare sulla Luna favorevole nei giorni feriali della settimana.

Una buona organizzazione generale vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi, rendendovi attenti ai dettagli e anche critici verso chi vi è accanto. Mantenete la calma, ignorate le risposte pungenti, potrebbe essere l’unico metodo per non innervosirvi.

Bilancia

La settimana comincia in maniera strepitosa, la Luna splenderà nel segno da lunedì a mercoledì e sarete superfortunati. Mercurio amico vi porterà delle ottime notizie sul lavoro, anche se tutto si concretizzerà completamente in autunno.

Venere positiva regalerà ai nati nella terza decade vari cambiamenti, per poi passare in Vergine la prossima settimana. Anche Marte vi dona grinta ed energia. Questo mese ha in serbo per voi belle novità. Qualche conoscenze dal passato vi porterà una luce nuova illuminando il vostro futuro.

Scorpione

La settimana comincia nervosa per i sentimenti. Venere sfavorevole vi rende litigiosi nella vita di coppia, ma, grazie alla Luna benevola, che vuole portarvi fortuna e regalarvi un cambiamento importante, giovedì e venerdì farete pace.

La fine di agosto è un bel momento per voi e l’estate vi piace, ma ora volete rimettervi in gioco, inseguire ambizioni e desideri. Il Sole in Vergine e Marte in Gemelli vi renderanno accattivanti agli occhi di chi vi guarda e desiderabili come amici e partner. Ci sono svolte interessanti in grado di migliorare il vostro futuro.

Sagittario

La settimana comincia con le stelle che vi sorridono, pronte a portarvi fortuna sia nell’ambito dei sentimenti che in quello lavorativo. Mercurio e Venere vi sostengono in ufficio e in amore. Marte opposto vi farà avvertire un po’ più di stanchezza: concentratevi sui vostri interessi, senza cadere in fastidiose provocazioni.

La forza di volontà vi permetterà di cimentarvi in tutto ciò che è necessario, pur di raggiungere i vostri obiettivi, concedetevi quindi la possibilità di rinnovare le conoscenze con quelle belle, che vi emozionano.

Capricorno

La settimana inizia con buone notizie sul lavoro, puntate tutto sulle giornate con la Luna amica, come giovedì e venerdì. Il Sole in Vergine vi rende operativi. Sul lavoro potreste trovare qualche cambiamento, una novità che non vi aspettavate e di cui non siete stati avvertiti: non fatene una tragedia.

Lunedì e mercoledì non siate severi con voi stessi e con gli altri, analizzate il comportamento altrui, ma non criticate, potreste rovinare qualche bella amicizia e, specialmente nella vita di coppia, c’è il pericolo che non tutti riescano a mantenere le aspettative. Restare calmi potrebbe non essere semplice, per cui fate attenzione.

Acquario

La settimana comincia nervosa, mentre sabato e domenica andrà molto meglio. Evitate di iniziare male il rientro, ma lavorate di strategia, potenziate le collaborazioni, trovatevi nuovi alleati e buttate giù piani ambiziosi.

La settimana non sarà tra le migliori, ma vi donerà la possibilità di trascorrere dei momenti di gioia in compagnia delle persone amate. Mettete da parte i mugugni ed indirizzate le vostre energie nella giusta via, renderete il futuro più luminoso e gioioso di quanto possiate credere.

Pesci

La settimana comincia con un po’ stanchezza, a causa di Marte sfavorevole. Anche il lavoro rallenterà, quello che dovete fare per forza fatelo giovedì e venerdì, con la Luna dalla vostra parte. Il Sole in Vergine, segno a voi opposto, vuole fare pulizia nella vostra vita. Questa è la grande croce che dovete affrontare in questi giorni.

Sicuramente ci riuscirete, circondati da amici fidati, che vi daranno dritte e buoni propositi. Nella sfera sentimentale, con Nettuno nel segno, attenzione a non prendere fischi per fiaschi.