Pasta golosa

Ingredienti

500 grammi di pasta

2 peperoni gialli

300 grammi di prosciutto crudo tagliato a dadini

2 cubetti di Philadelphia

Olio EVO q.b.

Parmigiano grattugiato q.b.

Un bicchiere d’acqua

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Trovo questa ricetta molto gustosa e primaverile.

Iniziamo pulendo i peperoni; li laviamo, priviamo di semi e filamenti, poi li tagliamo a cubetti.

Quindi li mettiamo in padella, dove abbiamo fatto scaldare l’olio, lasciandoli cuocere per un quarto d’ora circa a fuoco medio; abbassiamo la fiamma e li facciamo cuocere altri 7 – 8 minuti, fino a che non diventino morbidi.

Nel frattempo, mettiamo a lessare la pasta in abbondante acqua salata. Di solito uso le mezze maniche, ma se preferiamo vanno bene anche penne, fusilli, casarecce o un altro formato simile.

Intanto, in una ciotola mettiamo il parmigiano grattugiato, la Philadelphia, che avremo precedentemente sciolto in un bicchiere d’acqua.

Scoliamo la pasta al dente, la mettiamo nella padella con i peperoni, aggiungiamo formaggio e Philadelphia, una bella macinata di pepe nero, amalgamando il tutto.

A fuoco spento aggiungiamo il prosciutto, dando un’ulteriore mescolata per distribuirlo in modo uniforme.

Impiattiamo, completiamo con il prezzemolo tritato finemente e un’ulteriore macinata di pepe se ci piace.

Serviamo con un Brindisi DOC bianco.

Buon appetito!