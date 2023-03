‘Circe: le origini’ al Teatro Elicantropo

Riceviamo e pubblichiamo.

Ci sembra di sapere tutto della storia di Circe, la maga raccontata da Omero, che ama Odisseo e trasforma i suoi compagni in maiali.

Eppure esiste un prima e un dopo nella vita di questa figura che ne fanno uno dei personaggi femminili più fascinosi e complessi della tradizione classica.

È da qui che prende vita lo spettacolo ‘Circe: le origini’ di Alessandra Fallucchi e Marcella Favilla, rispettivamente anche interprete e regista, che sarà in scena da giovedì 23 marzo 2023, alle ore 21:00, repliche fino a domenica 26, al Teatro Elicantropo di Napoli.

Presentato da Zerkalo Produzioni, l’allestimento si avvale delle scene e i costumi a cura di Sara Bianchi, le musiche dei Massive Attack, le luci di Giuseppe Filipponio, i movimenti scenici di Fabrizio Federici.

Circe non è solo la maga strategica che conosce le virtù e i poteri delle piante e che impara ad addomesticare le bestie selvatiche, ma è anche e soprattutto una donna di passioni.

Perché per tremila anni si è sempre pensato che Circe avesse la colpa di aver circuito Odisseo? Perché si è sempre accostato al nome di Circe l’epiteto di “puttana”? Perché la si è sempre definita oggetto del desiderio di Odisseo?

Sottolineano le autrici:

La drammaturgia originale riferisce una versione differente di questo personaggio così affascinante ed enigmatico.

‘Circe: le origini’ vuole raccontare la Circe prima del famoso incontro con Odisseo, la Circe bambina e il percorso di trasformazione e cambiamento che la porterà a diventare non solo maestra di magie e filtri, ma soprattutto grande conoscitrice di sé stessa e dell’animo umano.

Aggiungono ancora le due autrici:

Circe è soprattutto una donna di passioni. Amori, amicizia, rivalità, paura, rabbia, e nostalgia, accompagnano gli innumerevoli incontri e scontri che le riserva il destino, finché, non più solo maga ma anche amante, dovrà scegliere una volta per tutte se appartenere al mondo divino o a quello dei mortali che ha imparato ad amare.

Teatro Elicantropo

Vico Gerolomini 3

Napoli

Inizio spettacoli:

ore 21:00 da giovedì a sabato

ore 18:00 domenica

Info e prenotazioni:

349-1925942 mattina

081-296640 pomeriggio

www.teatroelicantropo.com

Zerkalo Produzioni

presenta

‘Circe: le origini’

di Alessandra Fallucchi e Marcella Favilla

con Alessandra Fallucchi

scene e costumi Sara Bianchi, musiche Massive Attack

luci Giuseppe Filipponio, assistente alla regia Chiara Anzelmo

movimenti scenici Fabrizio Federici

regia Marcella Favilla

durata 60 minuti

Sinossi

Circe è la figlia di Elios, Dio del Sole, e della Ninfa Perseide, ma è tanto diversa dai genitori e dai fratelli divini: ha un aspetto fosco, un carattere difficile, un temperamento indipendente; è perfino sensibile al dolore del mondo e preferisce la compagnia dei mortali a quella degli Dei.

Quando a causa di questa sua natura eccentrica viene esiliata nell’Isola di Eea, non si perde d’animo, studia le virtù delle piante, impara ad addomesticare le bestie selvatiche, affina le sue arti magiche.

Ma Circe è soprattutto una donna di passioni: amori, amicizia, rivalità, paura, rabbia, nostalgia, accompagnano gli innumerevoli incontri e scontri che le riserva il destino… finché non più solo maga, ma anche amante, dovrà scegliere, una volta per tutte, se appartenere al mondo divino o a quello dei mortali, che ha imparato ad amare.

La Circe greca è figura ambigua e ambivalente: crudele ma anche pietosa, ostile ma anche amica. Circe è Donna, Ninfa, Maga, Amante ma anche Moglie, racchiude le molte potenzialità del femminile e di queste ci interessa parlare.

Note di regia

Abbiamo deciso di lavorare a partire dalle fonti letterarie di M. Miller e M. Atwood per dare un respiro più ampio e contemporaneo a questa figura femminile, riscattandola dall’immagine di semplice Femme Fatale. Da carnefice a vittima, da comparsa a protagonista.

La drammaturgia originale racconta una versione differente di questo personaggio così affascinante ed enigmatico. Ci interessa raccontare la Circe PRIMA del famoso incontro con Odisseo, la Circe bambina e il percorso di trasformazione e cambiamento che la porterà a diventare non solo maestra di magie e filtri, ma soprattutto grande conoscitrice di sé stessa e dell’animo umano.

L’attaccamento al padre Elios, Dio del Sole che non ha esitato ad esiliarla per compiacere Zeus, il rapporto conflittuale con la madre Perseide che non la guarda nemmeno; e poi ancora la scoperta del sesso, dell’amore o del presunto tale.

Vogliamo raccontare le esperienze diverse che ne plasmano la personalità, parlare della metamorfosi tutta interiore e moderna di questa “donna”, di questa “Dea dalla voce Umana”.

In tal senso, l’elemento sonoro sarà fondamentale nello spettacolo, sia per la presenza di composizioni elettroniche che per l’uso della voce metallica del microfono. In scena un praticabile e 5 vasi con gli elementi primari dell’isola: sassi, foglie, conchiglie, sabbia, rami. Un turbine di materia e suono che lava e lenisce, sporca e soffoca.

Circe è l’isola deserta e la sua vera “stregoneria”, altro non è che saper ascoltare la natura e viverla con una passione travolgente.

Marcella Favilla