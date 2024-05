Dario Sansone ensemble in ‘Santo Sud’ – Restituito al Teatro Area Nord

In concerto il 4 maggio a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Santo Sud – Restituito’ è un’esibizione inedita realizzata per il Teatro Area Nord di Napoli che ha accolto nel mese di febbraio 2024 la residenza artistica di creazione dello spettacolo.

Il concerto teatrale ‘Santo Sud’, in programma il 4 maggio ore 19:00, racconta di un uomo e dell’amore per la sua città. Città che è Sud, porta per l’inferno, ma anche paradiso e testimonianza dell’esistenza di Dio attraverso le sue bellezze.

Città madre, amante, amica, sorella che, come in ogni rapporto, è anche in grado di deludere, ferire, far male e lasciare nel cuore solo il desiderio di allontanarsi, alla ricerca di nuovi stimoli spirituali, nuove facce, nuovi colori.

Il protagonista, dopo aver cantato l’amore per la sua città e il dolore che questo comporta, capirà che il viaggio non finisce mai. È un continuo ritorno al punto di partenza, a quando ci si innamora per la prima volta, sempre in cerca del proprio Santo Sud.

La santità, il sacro, è qualcosa che si percepisce come alto, quasi irraggiungibile. Il Sud invece è sempre indicato come qualcosa che parte dal basso, che sta giù, al fondo, come la lava di un vulcano.

L’individuo, stando nel mezzo, può compiere scelte verso una direzione o l’altra. Il Santo Sud è il punto di incontro tra queste due estremità.

Il Teatro Area Nord è raggiungibile con un servizio di navetta gratuito su prenotazione messo a disposizione dal Comune di Napoli.

Crediti

Regia: Dario Sansone

Voce e chitarra: Dario Sansone

Contrabbasso: Pierluigi D’Amore

Violino: Marco Sica

Corde: Ubaldo Tartaglione

Percussioni: Pasquale Benincasa

Coreografie: Funa

Performer: Viola Russo

Suono: Stefano Formato

Disegno luci: Gianluca Sacco e Antonio Minichini

Stage Manager: Diego Abbate

Produzione: Funa

Biglietti: intero € 15

ridotto (Under 30 e over 65) € 12

Info biglietti e navetta: 0815851096/0815514981

teatriassociatinapoli@gmail.com

Teatro Area Nord Via

Nuova dietro la vigna, 20

www.teatriassociatinapoli.it