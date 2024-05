‘La malattia dell’ostrica’ al Nostos Teatro

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 5 maggio, alla 19:00, il Nostos Teatro di Aversa (CE) ospita Claudio Morici con il suo spettacolo ‘La malattia dell’ostrica’, produzione Teatro Metastasio di Prato.

Come si legge nelle note, nello spettacolo:

Si parla di Cesare Pavese, che si è imbottito di farmaci in una squallida stanzetta d’albergo torinese. Di Emilio Salgari, che si è sventrato con un coltello da cucina. Psicotici come Campana, paranoici come Gadda, narcisisti come Gabriele d’Annunzio.

Giovanni Pascoli è morto di cirrosi epatica: il £fanciullino” era un alcolista cronico che veniva raccattato per strada. Quanti lo sanno?

Perché ci concentriamo sulla bellezza della perla e nascondiamo ai nostri figli e (e spesso a noi stessi) la malattia dell’ostrica che l’ha prodotta?

Ma soprattutto, perché nonostante tutto questo, quando stiamo male ancora andiamo in libreria?

Attraverso incursioni nella vita dei grandi della letteratura, Claudio troverà un modo per accompagnare suo figlio nella tempestosa età preadolescenziale.

Ma soprattutto compie un viaggio a ritroso nella propria “età a rischio”, ripercorrendo un disagio personale che, come accade a milioni di persone, è stato curato proprio grazie alla bellezza dei libri, grazie al lavoro di centinaia di geniacci che hanno prodotto perle della letteratura. Perché gli scrittori ci salvano la vita.