Oroscopo dal 5 all’11 settembre 2022

E uscimmo a rimirar le stelle

Eccoci alle previsioni della prossima settimana, da lunedì 5 a domenica 11 settembre.

In questo mese con l’equinozio d’autunno la madre terra si prepara al lungo letargo invernale e noi umani ammiratori delle stelle ci predisponiamo al rinnovamento e alla rinascita mentre gli impegni si fanno spazio nella nostra vita e ciò che abbiamo rimandato nella pausa estiva ritorna a farsi sentire.

Il cielo di settembre ha tante novità e cambiamenti per tutti i segni zodiacali, grazie ai pianeti veloci, mentre Marte è stazionario nei primi 10 gradi dei Gemelli. I pianeti lenti sono retrogradi e mantengono le posizioni.

Venere è il pianeta del momento, cambia ed entra in Vergine, dove la sua influenza è meno agguerrita e più pratica e fattiva. Il suo passaggio influenzerà le relazioni interpersonali, i sentimenti, la fortuna quotidiana, la razionalità. Aiuterà tutti nel mettere ordine, farà aumentare la voglia di porsi al servizio degli altri, condividere ed impegnarsi nei rapporti affettivi.

Aspetti importanti di settembre

Il giorno 5 Venere entra in Vergine, dove stazionerà tutto il mese, formando un trigono con la Luna; giornata serena e amorevole.

Il giorno 5 la Luna forma un quadrato con Giove, sentiremo parlare delle risorse energetiche.

Il giorno 6 la Luna è in trigono al Sole e a Urano; la forza della comunicazione potrebbe sfociare in accordi positivi sia pubblici che privati.

Il giorno 7 la luna passa in Aquario, in ottimo aspetto con Saturno, momento perfetto per decisioni o progetti a lunga scadenza.

I giorni 8 e 9 una quadratura della Luna con Marte e un’opposizione a Venere ci parlano di una resistenza alle tematiche femminili.

Il giorno 10 abbiamo la Luna Piena in Pesci alle 9:58, in buon aspetto con Nettuno; sogni premonitori, sensazioni da ascoltare.

Il giorno 11 il Sole in trigono a Urano ci promette imprevisti positivi, buoni incontri, serate gioiose con amici

Ariete

Cari Ariete, un dialogo positivo, dal 5 in poi, vi porta chiarimenti. La Venere in Vergine con Mercurio in Bilancia vi sprona ad una settimana a briglia sciolta, nonostante il ritorno alla quotidianità e alle regole di un tran tran che vi fanno soffrire.

Anche l’amore può subire qualche piccolo attimo di incomprensione; in questo periodo sentirete il bisogno di spazi tutti vostri. Avrete bisogno di riflessione, assecondatelo, perché potreste scoprire cose che nemmeno sospettate. Guardarvi dentro è necessari per tutti voi.

Toro

Cari Toro, nella settimana dal 5 settembre all’11 settembre il Sole si affianca Venere, donando a molti un bellissimo colpo di fortuna. In questi giorni sarete affabili, empatici e aperti a prendere al volo ogni occasione che, grande o piccola che sia, si presenterà inaspettata a bussare alla vostra porta.

Ad aiutarvi, poi, ci sarà anche la Luna Piena del 10, che porterà luce ed energia, alla vostra ricerca di bellezza, mai caotica, mai irresponsabile o fuori luogo. Preparatevi per un impegno appagante.

Gemelli

Cari Gemelli, con Sole e Venere in quadratura dobbiamo decidere di mettere ordine. Anche Mercurio retrogrado dal giorno 10 vi farà valutare diversamente la vostra quotidianità. La Luna Piena vi metterà di fronte a piccole ed inaspettate realtà.

La settimana non sempre gentile è illuminata da Marte, che vi porterà una grande notizia e sarà il decisivo alleato di tante battaglie nei prossimi mesi. Armatevi di un bel sorriso, quello con cui di solito conquistate il mondo, e affrontate il ritorno alla quotidianità senza deprimervi. Nel fine settimana avrete bei momenti liberi.

Cancro

Cari Cancro, questa settimana vi vede brillanti, Venere vi rende più premurosi e adorabili. Mercurio, però, vi infastidisce con un po’ di confusione. Qualche suggerimento vi arriverà dalla Luna Piena in trigono e tutto sarà più facile.

Intorno all’11 avrete piccole decisioni o iniziative domestiche da prendere. Siate pazienti e stilate una lista di priorità, partendo dagli impegni più urgenti fino a quelli che è possibile rimandare, ne guadagnerete di serenità. Contate sempre sul vostro fascino, decisamente in crescita, ma che soprattutto non vi tradirà mai, in amore, sul lavoro nella vita familiare.

Leone

Cari Leone, la settimana prossima è nel segno della sicurezza. Marte amico vi invita a credere tenacemente a ciò a cui tenete. Intorno al 10, Urano e Nettuno agiranno sui desideri reconditi che, a seconda del tema natale, potranno essere soddisfatti.

Giove, Marte e Mercurio vi portano tanti doni, è venuto il momento di usarli nel modo migliore. Anche grazie a loro sarete stimolati a usare il cervello, a ricorrere alla razionalità per arrivare alle soluzioni più brillanti, veloci e convenienti. Fine settimana da festeggiare con veri amici o con la persona amata.

Vergine

Cari Vergine, siete il segno più protetto dalle stelle nell’oroscopo della settimana. Buon Compleanno alla seconda decade. Venere vi farà un piccolo regalo, come gentilezza e armonia, arrivando proprio nel vostro segno. Non mancheranno momenti di tensione, brevissimi però.

Voi metodici e razionali avete ancora questioni da mettere in ordine e questo è il momento. Marte riesce a provocarvi ed innervosirvi, chiedendovi di affrontare qualcosa che rimandate da troppo tempo e che, invece, sarà fonte di una crescita personale. Avanti, buttatevi.

Bilancia

Cari Bilancia, la prossima settimana brillerete, Venere vi protegge, Mercurio vi rende comunicativi e fascinosi, Marte nei Gemelli vi regala la determinazione che non avete quasi mai, mettendo in pausa dubbi e domande che vi destabilizzavano.

Il giorno 10 la Luna Piena sarà importantissima per chi ha le idee chiare e vuole compiere le scelte giuste, le migliori. Guarderete a certe situazioni da un diverso punto di vista, con quella sensibilità che vi distingue. La vostra settimana è piena di progetti, idee, incontri e grandi promesse che siete perfettamente in grado di mantenere. Avete un momento unico, sfruttatelo!

Scorpione

Cari Scorpione, anche per voi la settimana non fa che migliorare. Vi sentirete subito a vostro agio con voi stessi e con gli altri. Sarete dinamici ed operativi grazie a Venere che, dal 5, entrerà in buon aspetto, regalandovi la netta sensazione di non essere soli.

Se con maggiore convinzione e con un sorriso, tra dubbi e incertezze, accetterete il suo aiuto, vi troverete ad essere dispotici, più possibilisti, con la voglia di essere amati e di amare senza riserve, cosa per voi molto difficile. Il 10 la Luna Piena vi regalerà opportunità enormi, anche di previdenza, veggenza e, perché no, sogni premonitori. Non ignorate ciò che l’istinto vi suggerisce dall’inconscio.

Sagittario

Cari Sagittario, affrontate il malumore che vi prende per la fine delle vacanze, vi aspettano molti impegni e questioni lasciate in sospeso. Venere dal 5, in quadratura, vi chiede di fare attenzione al lavoro. Mercurio, dal giorno 10, vi fa incontrare persone nemiche da gestire con cura.

Il plenilunio che dal 10 brillerà vi impone ampi spazi di riflessione per le cose di casa e di famiglia. Accettate l’aiuto di Marte, lui stesso vi suggerisce che litigare non servirebbe a nulla. Aspettando tempi migliori, per affrontarli, mettete i problemi da parte, rimboccatevi le maniche e risolveteli uno alla volta.

Capricorno

Cari Capricorno, un cielo bellissimo che vi coccola e vi sostiene, indossate il vostro miglior sorriso e andate a riscuotere questo premio in opportunità e fortuna. Venere in trigono il giorno 5 vi aiuterà a controllare alcune questioni o vicende pratiche, di lavoro.

La settimana vi piacerà, mai esagerata, farete ogni cosa in silenzio, al riparo da un certo clamore, comprenderete meglio qualcosa di voi stessi quando il Sole in trigono a Plutone si esprimerà con tutta la sua forza. Sarete coraggiosi, senza bisogno di ricorrere ad espedienti. Si apre per voi una stagione bellissima, in cui sentirsi a posto.

Acquario

Cari Acquario, la settimana vi libera anche dall’ultima quadratura di Venere, avete le stelle dalla vostra parte per realizzare idee e progetti e avrete a che fare con Saturno positivo all’ultima decade.

Mercurio vi invita a rivedere certe cose. Marte in trigono vi rende creativi, non fatevi convincere o influenzare da qualcuno a fare ciò che non volete fare, perché, probabilmente, non sarà qualcosa che sentirete. Rapporti e relazioni miglioreranno nettamente nel fine settimana, quando la spontaneità vi farà condividere. C’è molto da fare, approfittatene di queste belle energie.

Pesci

Cari Pesci, la Luna Piena vi spingerà a giudicare ed esprimere opinioni forse in modo azzardato, colpa di Mercurio che, con la sua retrogradazione, vi farà avere a che fare con persone sbagliate. Il Sole illuminerà i vostri pensieri.

Proprio poco prima che la settimana si concluda vi accorgerete che qualcuno vi chiederà più passione, un’attenzione che vi regala una Venere bella e gentile. Cercate di affrontare, a modo vostro e con gradualità, la necessità di ritornare alla realtà, ma non dimenticate chi vi ama e chi veramente vi vuole bene ed è sempre con voi.