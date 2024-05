Napoli, dispositivo temporaneo di circolazione per Giro d’Italia 2024

In vigore il 12 maggio

È istituito, in occasione dello svolgimento della 9a tappa del Giro d’Italia 2024 il dispositivo di circolazione così articolato:

A) Il 12 maggio 2024, dalle ore 14:00 alle ore 17:30, e comunque fino a cessate esigenze:

1. il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade:

via Provinciale San Gennaro – via Nuova Agnano – viale J. F. Kennedy – piazzale Tecchio – via Diocleziano – via Cavalleggeri d’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Coroglio – discesa Coroglio – via Giovanni Boccaccio – via Alessandro Manzoni – via Francesco Petrarca – via Orazio – via Mergellina – piazza Sannazaro – viale Antonio Gramsci – piazza della Repubblica – viale Anton Dohrn – via Francesco Caracciolo – piazza Vittoria – via Francesco Caracciolo;

2. il divieto di immissione nelle vie interessate dal percorso degli atleti di cui al precedente punto 1, per i veicoli provenienti dai passi carrabili e dalle aree e strade con esse confinanti;

3. la sospensione degli attraversamenti pedonali e il divieto di attraversare i tratti interessati dalla gara sportiva di cui al precedente punto 1.

B) Dalle ore 18:00 del’11 maggio alle ore 17:30 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti interessati dalla gara sportiva di cui al precedente punto 1.

C) Il 12 maggio 2024, dalle ore 14:00 alle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze

1. il divieto di transito veicolare e di circolazione:

a) nel sottopasso di via Claudio;

b) in piazzale Tecchio, nella carreggiata di collegamento dall’intersezione con via G.B. Marino all’intersezione con viale J.F. Kennedy e nella carreggiata di collegamento tra la confluenza con il sottopasso di via Claudio e fino all’intersezione con via Diocleziano;

2. il senso unico di circolazione in piazzale Tecchio, nella carreggiata tra l’aiuola centrale e la Facoltà di Ingegneria, dall’intersezione con viale Augusto all’intersezione con via Giulio Cesare;

3. il senso unico di circolazione in piazza Sannazaro nella carreggiata dall’intersezione con la galleria Laziale alla confluenza con via Giordano Bruno;

4. Il senso unico di circolazione in via Giordano Bruno dalla confluenza con piazza Sannazaro in direzione piazza della Repubblica.

D) Il 12 maggio 2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e comunque fino a cessate esigenze in via Caracciolo, da via Tommaso Campanella a piazza della Repubblica, una corsia di emergenza di metri 3,50 lato fabbricati con direzione piazza della Repubblica (a cura degli organizzatori).

E) Il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento:

1. dalle ore 0:01 del 10 maggio 2024 alle ore 18:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via Cesario Console, ambo i lati;

2. dalle ore 18:00 dell’11 maggio 2024 alle ore 23:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in viale Dohrn, ambo i lati;

3. dalle ore 18:00 dell’11 maggio 2024 alle ore 18:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via F. Caracciolo, nel tratto tra piazza della Repubblica e via Tommaso Campanella;

4. dalle ore 18:00 dell’11 maggio 2024 alle ore 18:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via Sannazaro, ambo i lati.

F) Il divieto di transito eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento:

1. dalle ore 3:00 alle ore 23:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via F. Caracciolo e in viale Dohrn;

2. dalle ore 3:00 alle ore 20:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via F. Caracciolo nel tratto tra piazza della Repubblica e via Tommaso Campanella.

G) Dalle ore 18:00 dell’11 maggio alle ore 20:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento, le aree di sosta riservate alle forze dell’ordine e le aree di sosta riservate ai titolari di contrassegno “H” personalizzato, in:

1. via Riviera di Chiaia, nel tratto compreso tra via San Pasquale e vico S. Guido;

2. piazza Vittoria.

H) Il 12 maggio 2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze:

1. senso unico di circolazione in via Sannazaro, da via F. Caracciolo a viale A. Gramsci;

2. per i veicoli provenienti da viale A. Gramsci, obbligo di svolta a destra all’intersezione con piazza Sannazaro.

Tutte le informazioni sulla tappa all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/giro-ditalia-2024

Ordinanza