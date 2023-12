Oroscopo dal 25 al 31 dicembre 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, la prossima settimana dal 25 al 31 dicembre 2023 è il momento giusto per considerare i progetti del 2023 e quanto ognuno di noi sia riuscito a realizzare in un anno denso, turbinoso e combattuto.

Nella notte di San Silvestro sarà meglio festeggiare a casa con i familiari, o uscire a divertirsi, senza pensare troppo al futuro, ma, anticipandoci, diciamo che i Cancerini e i Pesci avranno giorni molto attivi con tante spese extra, gli Ariete della prima decade qualche intemperanza; il Sole, in Capricorno, regala tanto entusiasmo ai segni di Terra, quelli di Fuoco con Marte positivo in Sagittario, saranno favoriti in tutto.

Mercurio retrogrado, limita ogni atteggiamento con incomprensioni imprevedibili, ma di breve durata, i segni d’Acqua hanno Venere in Scorpione, che fa loro conoscere tanta gente nuova, i Gemelli e i Pesci avranno un miglioramento economico.

Ariete

Cari Ariete, è l’ultima settimana dell’anno, ma voi già siete avanti, il 2023 vi sta stretto e siete già nel futuro, senza rimpianti. Le giornate le passerete in compagnia della vostra famiglia e di amici fidati. Coloro che sono in attesa dell’anima gemella avranno la possibilità di incontrarla, sia nelle feste che tra conoscenti.

Attenzione se qualcuno cerca di lusingare il vostro ego con promesse eccessive: non saranno realistiche. Bel periodo per le coppie giovani, con momenti felici, intensi ed impegnativi.

Toro

Cari Toro, la settimana sarà di riposo e di svago, vi dedicherete a voi stessi e ai vostri cari, anche se impegnati a fare progetti per l’anno nuovo. Vivrete le feste con i vecchi amici e i parenti che amate e mangerete bene. Ci saranno anche delle occasioni speciali.

La vita sentimentale potrebbe dover affrontare una settimana intensa sotto tanti punti di vista, sappiate che il progetto di cui aspettate i risultati andrà bene, non temete e abbiate fiducia.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è stressante, con tanti impegni, come al solito ne avete presi più di quanto possiate mantenere e allora che fare? Quello che fate ogni anno, a chi dite sì, ma non manterrete la parola, a chi dite non so, e non andrete, per poi recarvi ad un incontro non previsto che vi solletica.

Va molto meglio il lato economico, che vi cura lo stress del fare senza fermarsi. Urano, favorevole, vi suggerirà cosa fare e dire; trascorrerete ottime feste. Cercare di riposare per affrontare il nuovo anno è la giusta politica per voi.

Cancro

Cari Cancro, settimana ricca di novità per voi, sarete indaffarati in casa, per parenti o amici, potrete rivedere persone che da tempo non incontravate. Avete scelto di trascorrere giornate in armonia con famiglia allargata e non, e Venere favorevole vi regalerà qualche piccolo colpo di fortuna.

Tutta la settimana sarà speciale per voi. Le coppie più longeve potranno vivere momenti costruttivi e sereni. Non eccedete nelle spese, ci sono tanti altri modi di esprimere affetto a chi vi è caro.

Leone

Cari Leone, in settimana evitate la lingua tagliente e non rispondete alle provocazioni, siete tra i segni più sostenuti della settimana, ma metteteci un po’ del vostro.

Per il 2024 avete voglia di viaggiare, di fare cose diverse, da tempo vi state facendo domande sul vostro tempo futuro, su come, su chi e dove spenderlo; credete nei progetti e nuovi intenti, tutto verrà per voi. Anche sul lavoro c’è un periodo di successo, forse qualche malessere a San Silvestro, per cui non eccedete con cibo e bevande.

Vergine

Cari Vergine, stanchi sì, ma con tanti pianeti nei segni di terra, le cose vanno veramente bene e andranno meglio. Vivrete giorni di allegria e serenità, godetevi questi momenti di pausa che siete riusciti a ritagliarvi, che è anche ciò di cui avete bisogno e ripartirete alla grande.

Nel 2024, concedetevi qualche sorpresa e anche se non è nelle vostre corde, fatevi un regalo, di quelli che si conservano nel tempo, che vi ricordano quanto avete combattuto e vinto, anche se con profonde ferite.

Bilancia

Cari Bilancia, sfrutterete la settimana per ultimare un importante progetto che vi sta a cuore, nelle serate di festa siate diplomatici. Siete considerati da molti persone forti e solide allo stesso tempo, non deludete chi crede in voi, siate presenti per i vostri amici e per chi vi chiede consiglio, alla fine la cosa vi appaga e vi farà sentire più felici. Evitate di trarre bilanci e progetti per il futuro, aspettate che Plutone passi positivo a fine gennaio 2024 e tutto sarà diverso.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana che sta arrivando vi deve far staccare la spina e far riflettere sugli obiettivi futuri, tutti i giorni avranno comunque movimentati, con tanta gente da incontrare, siete ancora protagonisti.

Rilassatevi anche perché l’inizio anno vi vede impegnati nei vostri progetti, pieni di energie e voglia di fare cose. Alcuni di voi dovranno fare i conti con le spese, regolatevi con un tetto massimo per regali e cose varie. Nella notte di San Silvestro ci sarà un momento magico per voi, fatene tesoro.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è tutta da vivere con chi amate profondamente, per chi lo vuole e lo cerca anche la possibilità di una gravidanza e giuste decisioni a lunga scadenza.

Gioviali ed espansivi siete il centro delle feste e le persone vi amano per la serenità che sapete creare intorno a voi, la Luna vi renderà particolarmente propensi alla passione e all’amore. Aspettatevi dei bei regali e qualche piacevole sorpresa per l’inizio del 2024.

La Lilith in buon aspetto al vostro segno vi mette in guardia da passi falsi; potrete contare sull’aiuto di persone ambigue forse, ma sincere con voi.

Capricorno

Cari Capricorno, inizia il momento del vostro compleanno, auguri a tutti voi, favoriti dalle stelle, armatevi del vostro sorriso più bello e godetevi le feste con i vostri cari. Usate queste pause festive per riflettere e chiudere ciò che non siete riusciti a fare; pensate a quel sogno nel cassetto, avrete, tra poco, modo di riportarlo alla luce.

In famiglia, nessun argomento spinoso, che sia di eredità o di vecchi litigi; lasciate andare tutto, Giove vi è amico per poco ancora, non pensate al passato, guardate al futuro.

Acquario

Cari Acquario, per voi giorni ricchi di sorprese, con tante possibilità, evitate gli eccessi di ogni genere, culinari, verbali, economici. Anche se siete soddisfatti delle vostre entrate, le spese stanno aumentando, nell’anno dovrete fare un investimento importante, una casa, un’auto, un matrimonio.

È arrivato il momento in cui avrete tante cose da fare, evitate di trascurare la famiglia e non siate ipercritici come il vostro solito, fate vedere quella parte di voi che la gente ama e adora, quella gioiosa, dinamica, intellettualmente evoluta e sarete il centro delle feste.

Pesci

Cari Pesci, periodo intenso per voi con la testa piena di pensieri, in genere riflessivi, non sapete reagire subito a momenti frenetici come questo. Uscite, divertitevi, poiché la vostra condizione economica è stabile, cucinate, chiamate parenti ed amici perché le feste finiranno e quando dovrete tornare al quotidiano, l’affetto che vi daranno le persone amate, sarà una grossa riserva di energia, che vi servirà nel futuro.