Falsa dicotomia e argomento fantoccio

Un viaggio tra le fallacie della comunicazione

Un modo per mettere in difficoltà gli interlocutori è quello di usare stratagemmi linguistici al fine di destabilizzare le informazioni.

Uno di questi è la cosiddetta falsa dicotomia, cioè quella situazione in cui si vuole far credere che le cose siano o tutte nere, come si suol dire, o tutte bianche.

Un esempio chiarirà la questione.

Scrissi tempo fa:

Prima gli esseri umani!

e qualcuno mi rispose:

Quindi per te gli italiani non contano niente?!

A parte il fatto che, fino a prova contraria, anche gli italiani sono esseri umani, perciò non vedo logica alcuna nella domanda, la falsa dicotomia consiste nel voler fra credere ai lettori che chi si occupa di una cosa escluda automaticamente tutto il resto.

Dicotomizzare, infatti, significa separare in modo netto due parti, come se esistessero solo il nero e il bianco e non il grigio, nessuna via di mezzo.

Un altro esempio?

Tu dici:

Credo che occorra ridurre le spese militari e sostenere maggiormente sanità e istruzione.

Io potrei risponderti:

Quindi a tuo parere non importa nulla la difesa del nostro Paese!

Oltre ad averti messo in bocca qualcosa che non hai detto – in questo caso la strategia viene chiamata argomento fantoccio o uomo di paglia – io ho anche dato per scontato che, avendo proposto di diminuire le spese militari in favore di sanità e istruzione, tu non sia interessato affatto alla difesa della nazione.

In questo caso tu potresti rispondermi:

Io sono molto interessato alla difesa del Paese, ma sono ANCHE interessato alla cura dei cittadini e ANCHE alla loro istruzione, quindi non mettermi in bocca cosa non mie – argomento fantoccio – e non usare la falsa dicotomia, poiché non ho detto di azzerare le spese militari e di rimanere disarmati – tutto nero – per dare tutti i soldi alla sanità e all’istruzione – tutto bianco.

Chiaro il concetto?

