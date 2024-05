Il 18 maggio 2024 è la Notte dei Musei alla Reggia di Caserta

Biglietto al costo di 1 euro per il Palazzo reale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sabato 18 maggio è la Notte europea dei Musei. La Reggia di Caserta festeggia con un’apertura serale straordinaria del Palazzo reale. Dalle 19:30 il biglietto avrà un costo simbolico di 1 euro.

Il Museo del Ministero della Cultura sarà aperto fino alle 22:15, con ultimo accesso alle 21:00.

La Notte europea dei Musei è promossa dal Ministero della Cultura francese per favorire la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale europea.

L’iniziativa è patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM e dal 2005 coinvolge gli istituti museali di tutta Europa. La Reggia di Caserta, residenza reale testimonianza della grandezza e del potere del regno borbonico, esprime lo spirito europeo che la nutre sin dal suo nascere.

Dalle ore 19:00 lo Scalone reale e il Vestibolo si animeranno delle coreografie di danzatrici che accoglieranno i visitatori con tableaux vivant, esecuzioni moderne della musica d’intrattenimento impiegata all’epoca dei Borbone per accompagnare alcuni momenti della vita sociale di corte. L’iniziativa è a cura di Progetto Sonora con associazione Arabesque.

Dalle ore 20:00, nell’ambito del programma della Primavera Mozartiana, l’Orchestra da Camera di Caserta e Simon Zhu, violinista che si è imposto all’attenzione internazionale con la vittoria nel 2023 del Premio Paganini, diretti dal Maestro Antonino Cascio, proporranno in Cappella Palatina alcune tra le più belle pagine mozartiane: il Concerto n.5 per violino e orchestra KV 219 ‘Turkisch’, la Sinfonia n.36 KV 425 ‘Linz’ e il frizzante Divertimento n.1 KV 136.

Dopo il concerto, a partire dalle ore 21:00, il Sonora Wind Trio – Sabrina Vito, Antonio Troncone e Alfonso Valletta – con i danzatori della compagnia Arabesque – Francesca Ferraresi, Caterina Ferraro, Martina Golino, Giulia Miraglia, Elisea Scagliarini, Giada Tibaldi – si esibiranno in una performance itinerante in più tappe lungo il percorso di visita degli Appartamenti reali.

I biglietti della Reggia di Caserta per la Notte dei Musei al costo simbolico di 1 euro saranno in vendita a partire da giovedì su TicketOne e in biglietteria in piazza Carlo di Borbone. Restano valide gratuità come per legge.

L’ingresso al Museo e la partecipazione alle iniziative sono inclusi nell’abbonamento ReggiaCard2024.

Il 18 maggio la Reggia di Caserta resterà, dunque, aperta dalle ore 8:30 alle ore 22:15.

Chiuso il Parco reale.