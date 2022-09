Oroscopo dal 19 al 25 settembre 2022

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, per voi le previsioni da lunedì 19 a domenica 25 settembre. Questa settimana sono protagonisti principali la Luna e Mercurio, che, da qualche giorno, è retrogrado; forse ci porterà piccoli ostacoli e complicazioni.

Questo pianeta, infatti, invita a ripensare a qualcosa, a riavvolgere il nastro, a pensare ai nostri passi e a rivalutare alcune situazioni che non si sono rivelate soddisfacenti come avevamo sperato.

Quando il nuovo Sole sarà in Bilancia ci porterà pazienza, saggezza e fascino, voglia e grinta grazie al buon aspetto con Saturno e Marte. Per ora dobbiamo pazientare. Avremo anche la Luna Nuova in Bilancia alle 21:54 di domenica 25 settembre.

Aspetti importanti della settimana

Il 19 settembre il Sole in trigono a Plutone, ci dona la forza vitale per fare cose, mentre Chirone, il maestro che guarisce, quadrato alla Luna, rivela le nostre bugie per farci trovare il coraggio di accettare delle scomode verità.

Il 20 settembre Venere è in trigono a Urano: giorno buono per piccoli interventi di bellezza, estetici e dentistici e per la cura della persona. I segni di terra potrebbero incontrare una vecchia fiamma, non fatevi sconvolgere la vita.

Il 21 settembre la Luna è in trigono a Giove, arriveranno i soldi che aspettavamo, una soluzione positiva per le questioni legali, chi vuole può tentare la fortuna al gioco, ma senza eccedere. Il trigono è sull’asse Leone – Ariete e dura poche ore. Il momento è fortunato per contratti, proposte di lavoro e progettualità.

Il 22 settembre Saturno è quadrato alla Luna, avremo forti dissensi verso le decisioni dei governanti, che dovranno misurarsi con le masse.

Il 23 settembre il Sole entra in Bilancia, il ciclo naturale del nostro cosmo compie un altro passo verso l’autunno. Questi momenti hanno in sé retaggi antichi e ancestrali, ma non dobbiamo dimenticare che l’uomo, con la ricerca scientifica, ha dato a tali aspetti il senso della razionalità.

Il 24 settembre Mercurio è retrogrado, per noi è l’occasione di trasformare vecchi errori in qualcosa di positivo. La difficoltà può venire, invece, dalla Luna quadrata a Marte e da Venere opposto a Nettuno. Per tutti sono da evitare scelte e giudizi non richiesti. Oggi non c’è equilibrio nei gesti e nel pensiero.

Il 25 settembre la Luna è nuova: non è un buon momento per vaccini, operazioni, interventi, di nessun genere. La giornata avrà comunque toni distesi, sinceri e pacifici, crediamo di buon auspicio per il nostro Paese.

Ariete

Cari amici, giornate altalenanti nel lavoro o nello studio, sarà bene non sovraccaricarsi di iniziative, diciamo che questo è un monito da tenere presente. Per evitare il nervosismo in casa, sforzatevi di essere presenti nelle decisioni.

In ambito sentimentale ci si potrebbe imbattere in un leggero calo, in ambito professionale non esponetevi a richiami, soprattutto per difendere altri. Varie opportunità si presenteranno nel fine settimana, anche abbastanza remunerative, dovrete porre attenzione sulla più concreta, sceglierla accuratamente, così che la strada intrapresa aprirà varie porte nel futuro prossimo.

Toro

Cari amici, sarete disorientati nella prima parte della settimana, anche i giovani potrebbero avere conoscenze inattese, mentre in famiglia cercate di riflettere prima di parlare. Sarete tutti ancora impegnati in questioni amorose con serate romantiche e batticuori.

Una nuova grinta arriverà nel corso della prossima settimana per permettere ai nativi del Toro di portare a compimento alcuni dei progetti iniziati precedentemente. L’orizzonte, sia in amore che nel lavoro, vi manterrà alto l’umore e vi farà sistemare tutte le situazioni lasciate in sospeso.

Gemelli

Cari amici, qualcuno potrebbe notare che siete più freddi e distanti, poco socievoli rispetto ad un tempo, ma la spinta di Marte nel vostro segno vi fa vivere in un on/off che vi ha destabilizzato.

Sul fronte professionale ed economico novità inattese, nel fine settimana dovrete prendere una decisione importante, per cui non agite in maniera leggera. Con una posizione astrale come quella che vediamo, non si può sperare in un periodo migliore, la settimana si rivelerà molto proficua per voi.

Cancro

Cari amici, sforzatevi di fare piazza pulita di ciò che è ormai consumato. Tagliate i rami secchi. Avrete sogni premonitori che vi manterranno sul filo del nervosismo. La pazienza e la comprensione sono le basi su cui dovete porvi, evitare di cedere alla tentazione. Ricercate un po’ di monotonia nelle prossime giornate. I momenti di passione cerchiamoli all’interno della vita di coppia e potrete sperare in qualcosa più entusiasmante.

Leone

Cari amici, la settimana apre le porte a nuove occasioni. Non cedete al pessimismo, ci sono nuovi obiettivi da raggiungere, giornate preziose, che vi ho già anticipato. Il vostro segno si ritroverà immerso in una settimana ricca di opportunità che permetteranno un celere recupero sotto vari punti di vista. In amore si avrà la possibilità di trascorrere momenti indimenticabili in compagnia del proprio partner, mentre in ambito lavorativo ci si potrà impegnare a fondo per presentare e realizzare uno dei propri progetti, specialmente in un periodo florido come questo.

Vergine

Cari amici, periodo intrigante, qualcuno potrebbe sorridervi e far scattare la scintilla. Potreste rivedere una vecchia conoscenza, potrebbe arrivare quel pacco che avete ordinato o potreste concludere un affare. Giove dall’Ariete in aspetto positivo ha deciso di donare gioia e serenità a tutti i nati nel vostro segno.

Buoni propositi anche in ambito economico e lavorativo, purché non vi si soffermiate troppo sulle azioni intraprese in passato. Se poi qualcuno di voi è già pronto a cambiare alcune cose della propria vita lo faccia e vada come vada, ma fatelo il prima possibile.

Bilancia

Cari amici, con questo Mercurio nel segno sarete alle prese con il lavoro, faccende domestiche, familiari e sentimentali. Prendete più a cura della vostra salute. Questo è un ottimo periodo per valutare chiaramente i rapporti con colleghi e collaboratori, una maggiore disponibilità in ambito lavorativo permetterà il raggiungimento di vari obbiettivi.

Risolverete un problema che si trascina da molto, siatene fieri. La settimana prevede per voi un periodo interessante. Venere donerà alle coppie stabili momenti magici, indimenticabili, mentre i single avranno ottime occasioni di incontri.

Scorpione

Cari amici, la settimana vi dice chi fa da sé fa per tre. Avrete la sensazione che il mondo vi remi contro. Eliminate ciò che vi soffoca. Sul lavoro impegnatevi a fare più squadra; per voi potrebbero non essere tutto rose e fiori, dovrete guadagnarvi ogni cosa, ma la soddisfazione sarà entusiasmante.

In ambito sentimentale godrete della presenza costante del partner e delle persone amate. Il monito di questa settimana è quello di riuscire a mantenere la calma senza perdere di vista i propri obiettivi: fatelo, sarete più sereni e raggiungerete anche qualche bel risultato.

Sagittario

Cari amici, siete inarrestabili e inavvicinabili, puntate gli occhi su quella persona che tanto vi piace. Avrete stimoli sul lavoro con conseguenti nuove entrate, investimenti e affari.

L’opposizione di Marte vi ha reso dinamici, tanto che vi siete immersi nei vostri molteplici impegni, tirate il freno, ci sarà tempo per tutto, anche la possibilità di una promozione o di un semplice aumento di paga. Voi però tenete alte l’energia e la vibrazione, muovetevi sapendo di poter proteggere le cose a cui tenete o che amate. Per voi che pensate in modo indipendente, resta la libertà, qualcosa di importante, di prezioso e insostituibile.

Capricorno

Cari amici, come segno più rigoroso dello zodiaco, saprete tenere a bada Mercurio retrogrado, così che i colpi di fulmine non vi trovino impreparati. Abbiate cura della salute e del vostro benessere, ricordate che andate soggetti ai malanni di stagione. Selezionate le opportunità migliori e più adatte a voi, acquisirete così maggiore consapevolezza delle vostre capacità, ma bisognerà fare attenzione alle persone che si paleseranno.

Sistemate le questioni lasciate in sospeso, liquidate gelosie ed invidie in modo da non ritrovarle nel vostro cammino, avrete Plutone che vi aiuterà in maniera segreta e magistrale.

Acquario

Cari amici, quante idee, possibilità, occasioni: datevi dei momenti per meditare o per scaricare lo stress. A coloro che da tempo attendono delle novità, una risposta o un risultato, dico che questo è il momento giusto, domenica dovrete compiere una scelta importante. In famiglia qualche discussione sarà in agguato.

In ambito lavorativo vi potreste imbattere in situazioni in grado di migliorare l’aspetto economico e la stabilità lavorativa per il futuro. All’interno della sfera sentimentale e relazionale potrebbe essere necessario portare un po’ di pazienza.

Pesci

Cari amici, la prossima settimana vi permetterà di godere di un’enorme grinta volta a realizzare tutti i vostri progetti. Il periodo si presenta interessante per alcuni aspetti, tra cui l’amore, che sarà nell’aria, anche chi non si accontenta avrà di che scegliere. Chi lavora a contatto con altre persone sarà invece distaccato ed elusivo.

I soldi in entrata vi faranno saldare un debito, accendere un mutuo, investire o comprare quella cosa che desiderate da tempo. Si rivelerà semplice e utile intraprendere qualcosa di nuovo e migliorare ciò che è già in attuazione, per non perdere terreno.