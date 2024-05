In Campania torna lo Slow Food Day

Laboratori, mercati, visite in azienda e momenti conviviali: ecco un assaggio degli appuntamenti campani del 18 maggio

Si celebra il 18 maggio lo Slow Food Day, la giornata in cui le realtà territoriali e regionali aderenti alla rete Slow Food e le Comunità Slow Food italiane organizzano eventi in tutta la Penisola.

Un’occasione per far conoscere i progetti e le attività che l’associazione della Chiocciola porta avanti a livello locale e per creare un momento di condivisione che coinvolga tutte e tutti verso un obiettivo comune.

Barbara Nappini, Presidente di Slow Food Italia, afferma:

Riattivare un dialogo col cibo che ci permetta di uscire dalla condizione di consumatori per diventare artefici: di scelte, di azioni, di significati. Il prossimo 18 maggio festeggiamo il nostro orgoglio di essere Slow Food. Nelle aziende agricole, nei ristoranti alleati e nelle piazze, l’associazione manifesta con attiviste e attivisti che sostengono e raccontano il cibo buono pulito e giusto. Quest’anno il nostro impegno primario è dedicato all’introduzione dell’educazione alimentare come insegnamento obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado. Un obiettivo da perseguire insieme, come movimento globale del cibo, per rendere quest’ultimo uno strumento di consapevolezza e piacere. Per coloro che credono nel diritto di tutte e tutti a una vita di pace e bellezza e al cibo che la nutre.

Sono più di 100 le iniziative che si svolgono in contemporanea in tutte le regioni: degustazioni e Laboratori del Gusto che vedono protagonisti i Presìdi Slow Food, edizioni speciali dei Mercati della Terra, visite in azienda, passeggiate nella natura e incontri dedicati ai temi portanti nelle piazze, nei Locali Amici del Socio, nelle aziende dei produttori dei Presìdi e dei Mercati della Terra, insieme ai Cuochi e ai Pizzaioli dell’Alleanza.

Questi appuntamenti testimoniano la consapevolezza che deve essere alla base delle scelte che compiamo ogni giorno: dagli acquisti che facciamo, ai vestiti che indossiamo, ai modi in cui scegliamo per spostarci da un luogo all’altro, alle visioni che abbiamo di come creare una relazione buona, pulita, giusta e sana tra donne, uomini e natura.

Un assaggio degli appuntamenti in Campania

In occasione dello Slow Food Day, sabato 18 maggio a partire dalle 9:00 la Condotta Slow Food di Napoli organizza un Mercato della Terra speciale presso il Giardino Torre – Capodimonte, con 18 stand di produttori Slow Food.

Non mancano anche i laboratori e le degustazioni: in tutti gli esercizi commerciali di Forcella aderenti alla Comunità Slow Food saranno disponibili anche menù solidali con una raccolta fondi a favore del progetto ‘Soukaliku’ della Comunità Slow Food AfricaNA in Senegal.

A Sant’Agata sui due Golfi (NA), la Condotta Slow Food Costiera Sorrentina e Capri organizza una giornata nell’Orto Ghezi dedicata ai più piccoli, in collaborazione con Lo Stuzzichino, ristorante chiocciolato della guida Osterie d’Italia.

Un’occasione per svolgere tante attività, dalla semina delle piantine alla raccolta, fino alla preparazione di piatti vegetariani, permettendo ai bambini di fare esperienza del cibo nei panni di chi lo produce, lo trasforma e lo racconta.

Sabato 18 maggio sono aperte anche le visite di Zungoli (AV), uno dei borghi più belli d’Italia, realizzate dai ragazzi di RUANDO experience.

Saranno presenti anche degustazioni di olio e un laboratorio completamente dedicato ai bambini con l’Azienda Agricola Biolu, che si distingue per la sua dedizione alla coltivazione di grani antichi e per la produzione di pasta e prodotti da forno biologici, valorizzando pratiche agricole biologiche e rigenerative.

