Oroscopo dal 18 al 24 luglio 2022

E uscimmo a rimirar le stelle per inseguire la nostra vita

La settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 luglio 2022 presenta alcuni cambiamenti rispetto alla scorsa e pochi aspetti, beninteso, riferendoci alle a quanto eravamo abituati in questo periodo, ma comunque di valore. Di fatto, a muoversi sono i Pianeti veloci.

Il periodo così bollente, che prevede temperature record, dovute anche al nostro Giove in Ariete, quadrato alla Lilith, troverà la sua conferma il 22 luglio, quando il Sole, nel suo passaggio annuale, entrerà nel segno Leone.

Questo evento astrale sarà più forte la prossima settimana con il trigono di Giove e nel nostro successivo appuntamento spiegheremo per bene a chi gioverà e a chi darà un po’ di fastidio.

In questa settimana ci sono altri traslochi. Venerelascia i Gemelli per entrare nel Cancro rendendoci tutti più sognatori, romantici e bisognosi di coccole e dolcezze e Mercurio che passa nel segno del Leone.

In definitiva, per il Mondo avremo molto rumore per nulla, per i single il desiderio prorompente di mare, sole e spensieratezza. Divertirsi è per ognuno di noi la parola a cui affidarsi, il resto è lontano da venire.

Aspetti importanti

Il 18 luglio Mercurio è opposto a Plutone sull’asse Cancro – Capricorno, fenomeni di fuga dati, segreti portati a conoscenza della folla, e/o alleanze che si deteriorano completamente, saranno il nostro pane quotidiano. Nel nostro piccolo evitiamo di litigare, che poi fa anche male alla salute.

Il 20 luglio l’opposizione Sole Plutone sull’asse Cancro – Capricorno, porterà un inquinamento e qualche scoppio improprio ambientale e di dialogo. Al centro della settimana fenomeni naturali legati al sottosuolo.

Il 22 luglio il Sole entra nella costellazione del Leone.

Il 23 luglio Mercurio, ormai in Leone, è in trigono a Giove. La giovialità la farà da padrona e la pace personale e mondiale potrebbero trovare un paradigma su cui lavorare nel prossimo futuro.

Ariete

Il passaggio dei luminari nel segno a voi quadrato, la Luna Piena opposta, vi hanno destabilizzati, nulla è andato come doveva, cari amici dell’Ariete. Tuttavia, il peggio è passato. Mercurio e Sole in Leone per tutto il mese. Anche altri passaggi vi doneranno una settimana di nuove opportunità, che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire.

Bisogna che siate prudenti però, in questo periodo è importante: non abbassate la guardia e valutate meglio rischi e costi delle vostre azioni. Weekend da trascorrere in compagnia di persone che amate e che sapete bene che vi amano.

Toro

Vorrete godere di natura e campi verdi, è inutile, non accadrà, la mondanità vi prenderà e vi porterà lì dove di solito non vi sentite a vostro agio. La settimana che viene sarà piena di divertimento e di amori leggeri e futili, cosa a voi sconosciuta. Vi ricorderete di questi giorni a lungo e, mi raccomando, godeteveli.

Accettate le novità che gli Astri vi regalano nel lavoro, nell’amore, nel sociale. Per chi studia o volesse rimettersi a studiare è il momento buono per seguire corsi di approfondimento. Coltivate l’amore e mettete più passione nelle relazioni che vi stanno a cuore. Non vi fate irretire da un vecchio amore che non avete dimenticato.

Gemelli

Vi sembra di vivere in un blocco generale, il partner vi tormenta e le prove sono state tante e ora ne state risentendo. Anche questa settimana potreste finire al centro di nuove discussioni, con l’entourage familiare, qualche figlio richiede più attenzione, gli amici non sono più tali.

Per fortuna il lato denaro va a gonfie vele. Se potete, risparmiate ora che tra poco sarà il momento di investire. Coloro che sono negli “anta” da tempo potrebbero dover aiutare i più piccoli, figli o nipoti, e trovare la soluzione per certe situazioni.

Cancro

Come ho già detto siete stati per tutto il mese tra i più fortunati dello zodiaco ma quelli anche messi a più dura prova. Non siete ancora fuori, ma manca poco. In questa settimana cercate di capire che cosa vi può fare stare bene e cosa vi avvelena. Siate inclini alla positività, non cedete all’ansia e alla tensione e fate delle lunghe passeggiate nella natura.

Chi è sotto stress per motivi psichici e/o lavorativi dovrebbe staccare la spina o per lo meno cercare di allentare la presa, chi ha una famiglia pressante e coloro che hanno superato i settant’anni potrebbero sentirsi soli, ma in settimana otterranno una grande spinta e farete molte più cose.

Leone

Siete insoddisfatti, delusi, amareggiati, senza forze, ma non è il momento di arrendervi. In questo periodo avrete la testa altrove e probabilmente vorreste trascurare tutto, famiglia, affari e lavoro. Dopo le ultime tre settimane, chi non lo vorrebbe? Vorreste potervi godere le giornate estive, lasciare i pensieri nell’armadio e rilassarvi. Bene, tra poco lo potrete fare, avrete occasioni per partecipare a feste, sagre e concerti, dove siete sempre a vostro agio.

Le coppie follemente innamorate potranno vivere un momento magico e un nuovo innamoramento. E qualora qualcuno di voi Leoncini fosse single potrà divertirsi, stando sempre fuori casa a godersi la vita.

Vergine

Questa per voi, cari amici della Vergine, sarà un’estate di lavoro, non vi farete sfuggire le possibilità che il periodo vi offre e che in autunno sarebbero troppo tardi da cogliere. Se dovete concludere bene un affare, progettare di sposarvi, decidere degli importanti investimenti, fate pure e approfittate della stagione estiva.

Stanno per manifestarsi dei cambiamenti e anche di un certo spessore, per cui risparmiate, cosa che sapete fare benissimo. Anticipatevi il lavoro e le faccende che ritenete utili. I sentimenti sono confusi, forse siete stanchi e vi sentite trascurati, soprassedete e non prendete alcuna decisione, il tempo vi aiuterà a capire qual è la scelta giusta.

Bilancia

Anche per voi le ultime tre settimane sono state pesanti, a volte quasi deleterie, ma non è proprio così. Dovete essere pazienti, il passaggio del Sole e dei pianeti veloci nel segno amico del Leone vi aiuterà a trovare le soluzioni che cercate, le opportunità che non sembrano venirvi incontro.

Vi attende una settimana caotica, non dovete perdere il passo, perché avete vacillato fin troppo. Cari amici della Bilancia non esagerate con le spese, non è il momento migliore per fare acquisti inutili.

Scorpione

Vi sentite affannati, impegnati su casa, lavoro e famiglia. Dovete resistere fino a settembre, quando il processo di cambiamento che avete iniziato la scorsa primavera riceverà una lieta notizia.

I single vivranno un’intensa passione con qualcuno/a conosciuto/a da poco. Chi sta per sposarsi o andare a convivere, non starà più nella pelle ma, allo stesso tempo, teme di pentirsene. Occhio ai colpi di calore e alle intossicazioni.

Sagittario

Godetevi l’estate e non pensate più a nulla per poter soddisfare a pieno i vostri progetti e soddisfazioni per tutto quello che ritenete importante. Dovreste concentrarvi sull’avvenire. Circondatevi di persone ottimiste e tenetevi alla larga dai nemici dichiarati. In famiglia questioni serie da affrontare senza altri tentennamenti.

Capricorno

I problemi non vi mancano, anche quelli di salute vi tormentano dal mese scorso, ma l’estate, cari amici del Capricorno, c’è per farvi stare meglio. Giove e Mercurio amici vi daranno la carica giusta. Prendetevi cura di voi, ma non trascurate la mente che per voi rappresenta la parte migliore.

La settimana segnala anche una ripresa economica, con un portafoglio florido. Potreste chiudere una disputa legale, un contratto o un affare immobiliare; inutile dire che saprete farlo al meglio.

Acquario

Per voi cari amici dell’Aquario l’amore, per una volta, è al centro dei vostri interessi, ma non sapete cosa fare e come farlo nel modo giusto. Avete paura di dichiararvi e di perdere terreno. La settimana vi invita a smetterla di tormentarvi, guardate avanti e credete in voi stessi.

Programmate una vacanza ovunque e per il tempo che potete. Il fine settimana è da trascorrere all’aria aperta, tra musica, pizza in buona compagnia. Bandite ogni preoccupazione e lasciatevi andare, l’amore si rafforzerà.

Pesci

Cari amici del segno di Pesci, apritevi agli altri, a chiunque vi tenderà le braccia accogliendovi. La settimana vi suggerisce di tenere aperti occhi e soprattutto mente aperta, perché potrebbero manifestarsi bellissime occasioni da poter cogliere al volo.

Anche se i pensieri aumentano, riflettete su ciò che vi crea ansie e paure, non esagerate nel fare le ore piccole. Seguite una dieta adeguata ed evitate intrugli che vi possano dare allergie.