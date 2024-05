Riconoscimento Ten. Col. per Comandante Polizia Municipale Mottola

Riceviamo e pubblichiamo.

La punta di diamante del Comune di Ponte (BN) va in pensione: il Maggiore Giuseppe Mottola, Comandante della Polizia Municipale e Responsabile del Settore Vigilanza, dopo 36 anni lascia il servizio per godersi la meritata pensione.

Il commiato nella Sala Consiliare del Comune con un brindisi di auguri di buona vita, ma, prima dell’indirizzo di saluto del festeggiato, il Sindaco Antonello Caporaso dopo aver evidenziato – commosso – che Giuseppe Mottola è stato assunto al Comune quando il papà, Giovanni, era Sindaco, ha annunciato a tutti i presenti di aver firmato il decreto di ‘Tenente Colonnello’.

Un riconoscimento, a titolo onorifico, che va ad aggiungersi a tanti attestati avuti nel corso degli anni di servizio.

Mottola ha esclamato:

Facendo un bilancio della vita lavorativa del Tenente Colonnello, bisogna dire che è stata un’esperienza accrescente, ha lavorato dal 1° gennaio 1982 al 28 febbraio 1983 presso la Cooperativa Eurotabac con sede in Benevento; dal 1° marzo 1983 al 30 giugno 1988 presso le Ferrovie dello Stato, assunto nel Compartimento di Torino, Stazione di Torino Porta Nuova.

Dopo aver frequentato la Scuola di Formazione, è stato assegnato alla Stazione Ferroviaria di Carisio (VC) linea ferroviaria Santhià – Arona, successivamente trasferito alla Stazione Ferroviaria di Santhià (VC) linea ferroviaria Torino – Milano, dove ha svolto servizio prima come ‘Ausiliare di Stazione’ e, successivamente, come ‘Manovratore’.

Il 1° luglio 1988 è iniziata la sua carriera professionale nella Polizia Municipale al Comune di Ponte (BN) come Agente.

Mottola ha affermato:

Il Comune di Ponte nel 1988 non aveva l’Ufficio della Polizia Municipale, personalmente ho organizzato e realizzato un Ufficio in modo funzionale, efficiente e piacevole.

La Polizia Municipale, prima informa, comunica, si aggiorna, per dare il buon esempio e far rispettare le regole, a garanzia di una convivenza pacifica e civile.

Ho cercato di impegnarmi in questi anni per offrire un servizio alla mia comunità, utilizzando tutti gli strumenti: la volontà, lo studio, la formazione, l’innovazione, l’equilibrio, le conoscenze, l’ascolto, la disponibilità, la comunicazione con i miei cittadini e con gli organi istituzionali.

Mottola ha snocciolato l’intero percorso: 1° luglio 1988 – Assunto come Agente della Polizia Municipale; 1° gennaio 1995 – Maresciallo Ordinario – Sottufficiale; 2 Maggio 1996 – Maresciallo Maggiore – Responsabile ‘Ufficio di Vigilanza’; 1° gennaio 2001, vincitore del concorso per un posto di ‘Istruttore Direttivo – Settore Vigilanza’ sono diventato Ufficiale con attribuzione del grado di Tenente cat. ‘D’ – Responsabile Settore Vigilanza; 9 Gennaio 2008, attribuzione grado di Capitano; 9 gennaio 2014, attribuzione grado di Maggiore.

Ha continuato:

Le gratificazioni nel corso dei 36 anni sono state riconosciute da tutti i Sindaci, dai quali mi è stata sempre riconosciuta stima e ammirazione, segno che il mio ‘modus operandi’ nell”interesse dell’Ente e dei cittadini pontesi è stato condiviso.

Carriera professionale straordinaria e da alcuni cittadini per anni non sopportata, purtroppo per loro, sono dispiaciuto, affranto, in quanto costretti a subire la sindrome della rassegnazione per 36 anni, tanti sono stati i bocconi amari che hanno dovuto ingoiare.

Che stomaco, 36 anni sono tanti!!!

Ho avuto il piacere di prestare servizio con i Sindaci Giovanni Caporaso, con lui sono stato assunto a luglio 1988, Mario Meola, Domenico Ventucci, Marcangelo Fusco, Antonio Caporaso.

Poi i Commissari Prefettizi: Floriana Maturi e Olimpia Cerrata, i Sub Commissari: Michele Punzo e Gianpaolo Bruno: con tutti ho avuto ottimi rapporti pianificando tutte le problematiche esistenti e portando a termine importanti risultati per il paese.

Un ringraziamento lo rivolgo ai molti Amministratori che si sono succeduti: Assessori e Consiglieri, tutti coloro che, indipendentemente dalla loro appartenenza o colore politico si sono seduti nei banchi del consiglio comunale e hanno saputo esprimere impegno con alto senso istituzionale che l’incarico attribuisce, nell’esclusivo interesse della collettività tutta, distinguendosi nel ruolo e nelle relazioni quotidiane e individuali.

Un saluto a tutti i Segretari Comunali che, nelle loro funzioni hanno collaborato con l’Ente e con alcuni si sono create cordialità affettive. Mi è sempre piaciuto confrontarmi con tutti i colleghi, in particolare con i responsabili degli altri settori, senza i quali non avrei mai potuto raggiungere nessun risultato, ma tenendo sempre presente anche le loro singole caratteristiche, le loro diversità e i loro problemi.

In 36 anni sono stati tantissimi i problemi. Lascio un lavoro che, come Responsabile del ‘Settore Vigilanza’ per 23 anni, mi ha dato soddisfazioni, autonomia e opportunità di vita, non nascondo qualche momento di tristezza e sconforto.

Ai colleghi di oggi, dico grazie ed esprimo a tutti loro, con profonda gratitudine, un sincero augurio di un futuro pieno di soddisfazioni, sia dal punto di vista professionale che personale.

Vi lascio con sincero sentimento di orgoglio, per aver avuto il piacere di conoscervi e aver potuto lavorare con voi.

Stesso saluto lo rivolgo ai colleghi che si sono trasferiti, così a quelli di ieri, già in pensione, ai quali auguro la migliore serenità che la vita può dare.

Un pensiero va ai colleghi che non ci sono più, per i quali la vita si è fermata troppo presto, strappandoli prematuramente al suo cammino e ai loro affetti.

Vado via consapevole di lasciare l’Ufficio Vigilanza in buone mani, in quelle del Maresciallo Tommaso Nave, con il quale ho condiviso 20 anni di collaborazione.