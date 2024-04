‘Mio corpo’, seminario di formazione teatrale con Vincenzo Del Prete

In programma dal 29 maggio al 2 giugno presso Palestra Popolare Baccelli di Roma

Torna a Roma dal 29 maggio al 2 giugno ‘Mio corpo’, il seminario di alta formazione teatrale con Vincenzo Del Prete, rivolto ad attori, danzatori sia professionisti che non professionisti, e a chi sia interessato ad approfondire lo studio del corpo come strumento scenico.

Sono aperte le iscrizioni e i posti sono limitati.

Vincenzo Del Prete è un artista la cui forza espressiva convive con una personale vocazione pedagogica e da quasi vent’anni anche attore e aiuto alla regia nei lavori di Danio Manfredini in spettacoli premiati e indimenticabili tra i quali Cinema Cielo, Il Sacro Segno dei Mostri, Vocazione e tanti altri.

Dal 2014 al 2016 è docente di movimento scenico e recitazione presso l’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli. Da ottobre 2018 a novembre 2020 è docente per Repertorio, scuola permanente di Alta Formazione condotta da Danio Manfredini presso la Corte Ospitale di Rubiera. Dal 2017 conduce seminari di alta formazione rivolti ad attori, danzatori, professionisti e non professionisti.

Sono aperte le candidature! I posti sono limitati e le candidature potrebbero chiudersi prima della scadenza, a posti esauriti.

Un seminario per attori, danzatori, professionisti e non professionisti. A chi sia interessato ad approfondire lo studio del corpo come strumento scenico. Un’occasione di alta formazione a cura di un artista la cui forza espressiva convive con una personale vocazione pedagogica.

Questo workshop si pone come allenamento intensivo e vivo della creazione scenica. Lo svolgimento del lavoro, oltre ad essere un’esperienza formativa, rappresenta un momento di scambio tra i partecipanti.

Vincenzo Del Prete

Inizia il suo percorso teatrale nel 1996 incontrando nella sua formazione il teatro fisico – sociale – poetico e di prosa. Dal 1999 al 2010 lavora in qualità di attore con il regista Davide Iodice: ‘La tempesta’, ‘Dormiti gallina’, ‘Io non mi ricordo niente’, ‘I giganti’, ‘Favola per gente ferma’, ”A Sciaveca’, ‘La fabbrica de sogni’.

Dal 2002 è collaboratore, aiuto alla regia e attore per Danio Manfredini – ‘Cinema cielo’, ‘Il sacro segno dei mostri’, ‘Il principe Amleto’, ‘Vocazione’, ‘Luciano’, ‘Al Presente’, ‘Tre studi per una crocifissione’, ‘Nel Lago del Cor’.

Da ottobre 2018 a novembre 2020 è docente per Repertorio, scuola permanente di Alta Formazione condotta da Danio Manfredini presso la Corte Ospitale di Rubiera. Dal 2017 conduce seminari di alta formazione rivolti ad attori, danzatori, professionisti e non professionisti.

Dal 2021 al 2023 ha lavorato, in qualità di attore, nello spettacolo ‘La Tempesta’ di Alessandro Serra, produzione Teatro Stabile di Torino.

Per visualizzare tutti i lavori e i seminari di Vincenzo Del Prete:

vincenzodelpreteattore.squarespace.com

A cura di Compagnia CasaTeatro e BaccelliNET.