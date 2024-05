Prevenire rischi in Toscana: pronta nuova Carta Litotecnica Regionale

La presentazione il 23 maggio al Cinema Teatro della Compagnia a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il 23 maggio 2024, presso il Cinema Teatro della Compagnia, in via Cavour 50/R a Firenze, verrà presentata la nuova Carta Litotecnica Regionale.

Si tratta di uno strumento innovativo che copre tutto il territorio regionale la cui stesura è iniziata nel 2016 in collaborazione con il Consorzio LaMMA e con l’Università di Siena.

Secondo l’Assessore regionale alla pianificazione territoriale la Carta Litotecnica è un elaborato fondamentale del quadro conoscitivo per la pianificazione e si affianca alla Carta Geologica Regionale e alla Carta Geomorfologica Regionale in scala 1:10.000.

La sola cartografia geologica infatti non consentiva di ottenere una cartografia litotecnica accurata, poiché la base geologica è carente di dati geologico – tecnici.

L’Assessore ha quindi espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato acquisito grazie al completamento delle ultime tre province, Grosseto, Livorno e Pisa, che mancavano.

La disponibilità della nuova banca dati uniforme su tutto il territorio solleva i comuni dalla redazione della stessa in forma autonoma, permettendo un risparmio di risorse e scongiurando la presenza di dati disomogenei tra comuni limitrofi.

Per l’Assessore regionale la nuova Carta Litotecnica Regionale permetterà di conoscere i fattori di rischio e quindi di prevenire frane e smottamenti, mappando la pericolosità geomorfologica dei versanti e fungendo da supporto alla pianificazione e alla progettazione di opere urbane ed infrastrutturali.

La Carta Litotecnica Regionale è consultabile in Geoscopio all’indirizzo http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/litotecnica.html e rappresenta un’informazione territoriale fondamentale per i tecnici di Regione, Comuni e Province, ma anche per ricercatori e liberi professionisti.

Programma