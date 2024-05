CNPR forum, ‘730 precompilato’ tra luci e ombre

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo ha dichiarato Alberto Gusmeroli (Lega), Presidente della Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati, nel corso del CNPR forum ‘Al via il nuovo 730 precompilato: semplificazione fiscale o illusione?’, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

Ha aggiunto:

L’Intelligenza artificiale può essere uno strumento molto importante di allerta contro le frodi fiscali e contro il sommerso. Ma non va usata in modo indiscriminato se si vogliono evitare disfunzioni e ‘cartelle pazze’ che generano costi alle imprese e ai professionisti.

È una rivoluzione in atto che va regolata, governata e gestita per un migliore utilizzo possibile.

Di parere opposto Antonio Misiani, PD, Vicepresidente della Commissione bilancio a Palazzo Madama:

Può permettere all’amministrazione di utilizzare al meglio l’enorme massa di dati di cui è già in possesso, che vanno filtrati per poter lavorare così in modo molto più mirato nei confronti della massa dei contribuenti.

Credo molto nel ruolo delle nuove tecnologie sia per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale sia per semplificare il rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

Risolvendo alcuni problemi tecnici, segnalati in questi giorni, che necessitano di rapide soluzioni. È fondamentale che i contribuenti possano utilizzare la precompilata senza ansie o timori di revisioni successive dei dati, mettendosi nella più totale situazione di tranquillità per ciò che riguarda il loro rapporto con il fisco.

Non possiamo che essere a favore di una ulteriore evoluzione della dichiarazione precompilata. Introdotta dai Governi di centrosinistra per avviare un percorso di semplificazione, speriamo che questo nuovo modello vada nella giusta direzione.

Perplessità viene espressa da Andrea De Bertoldi, deputato di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze a Montecitorio:

Voglio sottolineare che il ruolo dei professionisti sarà determinante per affiancare le imprese ad affrontare le situazioni più critiche. In particolar modo nelle fasi che precedono le dichiarazioni e in occasione di contestazioni e di chiarimenti.

Favorevole alla precompilata anche Emiliano Fenu, capogruppo del M5s in Commissione Finanze alla Camera:

Condivido l’idea della precompilazione. Occorre fornire ai contribuenti, anche quelli che non possono rivolgersi a un consulente, gli strumenti per risolvere da soli il rapporto con il fisco.

Bisogna fare uno sforzo maggiore per far sì che si tratti davvero di una dichiarazione precompilata. Perché chi va sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed entra nel cassetto fiscale per visionare il proprio modello 730 precompilato, si rende conto per la maggior parte delle volte che mancano tante informazioni.

Ci deve essere uno sforzo in più da parte dell’amministrazione finanziaria ma soprattutto per chi implementa i software e chi mette in comunicazione le banche dati per consentire al contribuente di accedere a una dichiarazione precompilata effettiva.

Succede spesso che i contribuenti rinuncino a correggere la dichiarazione precompilata, e nel caso inseriscano nuove detrazioni a cui hanno diritto ad accedere, aumenta il rischio di accertamento. Tutte queste situazioni sono spiacevoli e complicano ulteriormente la vita dei cittadini.