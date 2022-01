Oroscopo dal 17 al 23 gennaio 2022

Cari amici, le novità per le stelle della prossima settimana, che va dal 17 al 23 gennaio, sono tante.

Mercurio è retrogrado per 30 giorni con qualche problematica nelle comunicazioni; lunedì 17 la Luna sarà nel segno del Cancro, amico a tutti i segni d’acqua. Il 21 il Sole passa in Acquario, sorriderà per 30 giorni ai pianeti d’aria, il Sole, congiunto a Saturno, donerà razionalità, scelte politiche e sociali positive.

Sole, Saturno e Marte favorevoli preannunciano un’elezione del Presidente della Repubblica sotto i migliori auspici, hai visto mai che la scelta più giusta sia proprio lì sotto gli occhi di tutti. Favoriti sono i candidati nati con forti valori d’acqua.

Per tutti il 18 di gennaio, il Nodo Nord, figura astrale apparente, ma con un significato preciso in astrologia, passerà negli ultimi gradi dello Toro, il suo percorso è antiorario ed epocale, ci vogliono secoli per attraversare lo Zodiaco, ed intere generazioni non lo hanno visto.

La società e il mondo che conosciamo stanno andando verso valori più solidi e il Nodo in Toro ci fa pensare alla stipula di trattati fino ad ora millantati, all’avverarsi di opportunità sociali e questo sarebbe un bene. Tutti abbiamo bisogno di sogni che diventino realtà.

Ariete

Il Sole congiunto a Plutone vi darà una negativa, uno scontento latente, non gli permettete di rovinarvi la settimana, il benessere è dietro l’angolo. Da venerdì 21 siete sotto un’altra stella che spazzerà via il malumore, donandovi l’entusiasmo per nuove battaglie, che poi è quello che vi serve per essere felici.

Toro

Godetevi i giorni fortunati del mese: 20 e 21, quello che dovete fare, fatelo in questi giorni. Per la terza decade Venere, Sole e Plutone regalano ancora un incontro possibile, un regalo inaspettato, una telefonata inattesa ma utile per le vostre ambizioni, anche d’amore. Il passaggio del Nodo Nord vi renderà ancora più desiderosi di realizzarvi, non abbiate timore, così sarà.

Gemelli

‘Stolto è l’uomo che non guarda la Luna, stupido chi la segue’ dice un vecchio proverbio, infatti seguite il Sole, dal 21 tutto è più semplice, ma ringraziate la Luna. I pianeti lenti sono favorevoli, vi danno l’intuito necessario a capire come agire per evitare perdite di denaro, noie legali e tasse arretrate. Un piccolo intervento chirurgico per alcuni di voi è necessario, non abbiate timore, andrà tutto bene!

Cancro

Luna Piena in trigono a Giove vi aiuta ad essere positivi e ad incassare qualche noia, i giorni dal 17 al 18, sono i più adatti a chiedere consiglio a prendere decisioni, in particolare per la prima decade e la terza con Nettuno, che vi rallegra, facendovi vedere anche ai musoni come voi, attaccati al proprio nido, il meglio delle vostre risorse. Non fate azioni repentine, decisioni o aut aut con nessuno, rimandate è meglio.

Leone

I giorni migliori per progetti, comprare o fare affari sono il 19 e il 20, siete lucidi, attenti, decisi, pieni di intuito, con un Marte che vi rende positivamente reattivi. Poi state calmi, è meglio adeguarsi e aspettare che ciò per cui avete lottato si consolidi. È prossimo il periodo dell’anno in cui risentite dei malesseri stagionali e siete più vulnerabili, scontrosi e pessimisti; non esagerate, è di rigore solo la cautela.

Vergine

Ben cinque pianeti vi accompagnano questa settimana, suggeriscono azioni, soluzioni, progetti: ascoltateli, ma non per situazioni a lunga scadenza, fate cose ordinarie, immediate, che riguardano il quotidiano e che vi diano gioia, soddisfazione. Una serata con la famiglia, un bel film, un disco nuovo. Giove vi porta all’ipercritica verso voi stessi e verso gli altri. Il pesciolino rosso potrebbe prendere la propria boccia e andare via!

Bilancia

La settimana corre veloce, piena di impegni, di cose da fare, che non farete, troppo occupati a decidere per non decidere. Solo la seconda decade ha dei piani più chiari, sta facendo pulizia interiore ed esteriore dei rami secchi.

La prima decade, dal 21, cambierà subito umore, si sentirà più capace di affrontare gli impegni. A voi della terza prometto stelle migliori per la prossima settimana.

Scorpione

La prima e la terza decade sono favorite, la settimana passerà con voi impegnati a nascondere i vostri progetti a tutti, non vi andrà di socializzare. Siete in pieno fermento interno, Giove e Nettuno vi spronano a chiedere e a volere di più, Urano vi ostacola nei fatti, negli imprevisti, nella volontà, un’indecisione che non vi appartiene e che tende ad isolarvi dal resto del mondo. Trovate la forza di credere in voi stessi, la soluzione è dietro l’angolo.

Sagittario

La Luna vi è amica dal 19 al 20, favorevoli quasi tutti i pianeti che alleggeriscono le tensioni per tutte le decadi. Solo Nettuno in quadratura rende la terza decade, scivolosa nei rapporti. Un atteggiamento sbagliato o troppo eccentrico vi potrebbe mettere in cattiva luce. Raccomandazione per tutti, non raccontate a nessuno le vostre cose, tra qualche mese le cose dette ora, innocentemente, diventeranno ganasce!

Capricorno

Per questa settimana siete ancora i favoriti dello Zodiaco, in particolare i giorni 21 e 22 del mese vi vedranno inarrestabili, tenaci e vittoriosi. Certo, il momento aulico sta per finire, ma siete e rimarrete inossidabili. Urano promette alla seconda decade un futuro sfavillante, i trentenni di questo segno potranno realizzare ciò per cui hanno a lungo lottato. Ad Maiora!

Acquario

La Luna non vi è né amica, né nemica, questa settimana. Saturno e Mercurio vi sostengono. ma non da vicino, un passo falso evitato, una gaffe che non farete, recupererete una stramberia o ritroverete un documento, un oggetto perso. Va bene così, le stelle prossimamente saranno tutte per voi e vi daranno la carica per affrontare il vostro compleanno come desiderate, anche di più.

Pesci

La Luna piena del 17 vi regala sogni premonitori, intuizione eccezionale, dandovi dritte giuste per un acquisto, un progetto, investimenti, non perdete l’occasione. Prossimamente vi dovrete basare su Giove per la prima decade e Nettuno per la seconda. Quello che dovete fare, fatelo ora, non aspettate, o dovrete attendere i primi di marzo. Giocatevi i numeri se avete la fortuna di sognarli; il giusto però, mi raccomando.