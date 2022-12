Oroscopo dal 12 al 18 dicembre 2022

E uscimmo a rimirar il Cielo e le Comete

Cari amici, ecco le previsioni della settimana da lunedì 12 a domenica 18 dicembre 2022, in cui avremo aspetti che richiamano tutti i segni alla praticità.

I pianeti veloci sono in Capricorno e ci spingono a puntare sui risultati concreti della vita, di cui beneficeranno, in primis, i segni di terra, poi quelli di fuoco, con un Sole positivo negli ultimi gradi del Sagittario.

Anche i segni d’aria e di acqua possono contare di potenti trigoni, rispettivamente Marte e Saturno i primi, Giove e Nettuno i secondi. Questi aspetti governeranno la società e gli individui almeno fino al 20 dicembre, quando Giove tornerà in Ariete, mentre Saturno a marzo entrerà in Pesci, ma per il momento godiamoci questa relativa serenità.

Aspetti importanti della settimana

Il 12 dicembre un bel sestile tra il Sole e Saturno dona profondo rigore alle scelte. Saremo tutti chiamati a rispettare i limiti, ogni cosa si otterrà con metodo e programmazione.

Il 13 dicembre uno scandalo di interessi opposti sconvolgerà l’opinione pubblica; possibili eventi sotterranei di varia natura.

Il 14 dicembre con il Sole quadrato a Nettuno, le idee sono confuse, contradditorie, i programmi poco chiari, del tutto improvvisati, le idee rimangono solo parole. Per fortuna questo aspetto durerà poco ore.

Il 15 dicembre la Luna è in aspetto positivo con Urano, avremo voglia di fare e di muoverci, guidati da senso pratico finalizzato ad un interesse e un bene comune.

Il 16 dicembre Plutone in aspetto positivo alla Luna dona una grande forza di volontà e nuove idee in ambito economico; avremo svolte positive in merito al prelievo fiscale. Giove opposto può aiutare a definire scelte percorribile.

Il 17 dicembre Mercurio in trigono a Urano chiede un rinnovamento, pensieri dinamici da realizzare nell’arco di poche ore. Mercurio in aspetto con il Nodo Nord potrebbe farci incontrare vecchie conoscenze o superare un antico senso di colpa.

Il pomeriggio del 18 dicembre si illumina di una Luna in Scorpione forte, seduttiva, disposta a mimetizzarsi pur di arrivare allo scopo.

Ariete

Cari Ariete, Marte in un bel sestile vuole mettere i sentimenti al centro, per i successi personali dovete pazientare fino al 20 dicembre. Attenzione al comfort food, mangiate sano ed evitare i colpi di freddo.

Chi cerca l’amore può finalmente trovare l’anima gemella; in questa settimana possono succedere molte cose, avrete una gran voglia di trascorrere del tempo assieme agli amici più cari.

Con il passare dei giorni potrebbe sorgere qualche difficoltà e qualcuno, grazie a dei piccoli indizi, non faticherà a rendersi conto dell’ostilità e a porvi rimedio.

Toro

Cari Toro, nessuna incertezza nella settimana, organizzate il Natale e le lunghe serate in compagnia di amici e familiari, decorate la vostra casa, avete bisogno di ridere e di fiocchi di neve.

Avrete l’opportunità di superare l’ostacolo; dal pomeriggio di mercoledì in poi sembrerà tutto più semplice per voi nell’ambiente lavorativo, dove il segno Fisso non si risparmierà sia in termini di fatiche fisiche che mentali. Com’è facile intuire, ciò significherà probabilmente sacrificare altri settori esistenziali, ma ne varrà decisamente la pena.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi miglioramenti all’orizzonte. Un consiglio: iniziate a non essere scorbutici, in memoria delle passate settimane rimboccatevi le maniche e datevi da fare, i riconoscimenti, gli attestati di stima e di affetto arriveranno puntuali.

Per le coppie si possono determinare alcuni contrasti da superare. Ottimo momento per trovare un lavoro, per chi ne è alla ricerca. Non dovete dare spazio all’agitazione e a quella tristezza tipica del momento natalizio, compromettereste momenti molto belli che stanno per arrivare.

Cancro

Cari Cancro, questa settimana, in verità, è un po’ pesante nel campo familiare. Presto avrete un recupero della salute che potrà rendere l’umore più spensierato. Quello che va molto, molto bene, è il lavoro; i successi, inoltre possono aumentare i guadagni e, di conseguenza, l’ottimismo.

Le vostre energie mentali hanno bisogno di essere alimentate per non andare in riserva nella seconda parte della settimana. Ritagliatevi più tempo per voi stessi, magari evitando attività che vi stressano inutilmente.

Leone

Cari Leone, potrete chiudere la prossima settimana se non felici, almeno contenti, avete già realizzato molti degli obiettivi che vi eravate prefissati. Anche alcuni problemi famigliari saranno risolti in breve tempo con Giove in Ariete.

Avrete una notevole marcia in più, un favorevole cambio della guardia planetario, che inizierà a farvi intuire dove puntare i vostri interessi.

Magari, solo venerdì 16, sarà bene limitare i rapporti con il mondo circostante, in quanto la pazienza di voi segni di fuoco sarà ai minimi termini; ma durerà poche ore, poi tutto andrà alla grande.

Vergine

Cari Vergine, nella settimana Mercurio e Venere hanno deciso di aiutarvi nella realizzazione dei vostri obiettivi, in modo soddisfacente. Ora godetevi le prossime feste. Conferme possono arrivare nel mondo del lavoro.

Giovedì e venerdì sono due giornate in cui far partire un progetto che vi sta a cuore, mentre sabato e domenica vi aiuteranno a consolidare i risultati ottenuti.

Questi successi saranno vissuti con il cardiopalma tipico di Urano in trigono ai pianeti veloci, nessuno di loro vi darà il tempo di pensare, solo quello di agire e bene.

Bilancia

Cari Bilancia, la prossima settimana vi premia come il segno più amato dalle stelle e scorre veloce, tra mille impegni e incontri, proprio come piace a voi; la stanchezza non vi tocca, perché vi sentite davvero in ottima forma.

È il momento che i più giovani devono sfruttare per trovare un nuovo lavoro. La Luna, sempre amica per voi Bilancini, vi aiuterà ad avere una forte dose di volontà, da spendere in famiglia e con gli amici

Scorpione

Cari Scorpione, in questa settimana dovete essere attivi e concentrati sui vostri obiettivi professionali. Rispettate le scadenze di fine anno e preparatevi a brillare, sia sul lavoro che nelle relazioni. Il momento positivo potrebbe farvi mostrare i pugni e farvi ribellare contro chi da tempo vi impone il proprio volere per gerarchia o rivalità.

Soprattutto la seconda decade sentirà più forte la voglia di opporsi a schemi rigidi e un po’ asfittici; avrete le vostre vittorie, già da metà settimana, quando i primi cambiamenti avverranno puntuali.

Sagittario

Cari Sagittario, godetevi ancora il Sole nel vostro segno, che vi regala energia, buonumore, nuove idee. Solo il passaggio di Giove vi sorriderà veramente. Marte opposto vi parla di rotture e scelte coraggiose, ma anche un po’ avventate: fate attenzione.

Il 15 e il 16 dicembre i nati del segno avranno l’occasione di mettere in campo un risultato sia professionale che affettivo. Inoltre, ci sarà spazio anche per concedersi qualche bella giornata con gli amici, senza badare troppo al tempo.

Capricorno

Cari Capricorno, Venere nel vostro segno vi regala un po’ di romanticismo; una buona intesa nella coppia è molto più fattibile e vi farà cedere al calore degli affetti, cosa per voi nuova. Avrete buone possibilità di realizzare qualche desiderio di vecchia data, che vi farà sorridere e trovare soluzioni in maniera più veloce.

Intanto farete i conti con qualche barlume di gelosia da parte della persona amata, non assecondatelo. Mettete a frutto questa settimana e anche la prossima. Un Giove poco amico vi potrebbe mettere in scacco. Consiglio: capitalizzate.

Acquario

Cari Acquario, le stelle vi sostengono con entusiasmo, liberi da pesi e incombenze. Prendetevi questo aiuto, siete stati molto impegnati negli ultimi mesi. Ora accadrà il contrario, nel lavoro iniziano nuovi progetti. I solitari e le coppie avranno momenti di grande affetto.

Lunedì e martedì vi vedranno fare i conti con qualche ostilità relazionale. La famiglia e la casa necessitano di attenzioni e solidità, magari dovrete solo sostituire qualche accessorio o elettrodomestico, non allarmatevi, succede a tutti, anche a voi che siete organizzatissimi.

Pesci

Cari Pesciolini, la prossima settimana vi porta alcune novità e qualche giorno a rischio, dovete rivedere i vostri tempi; tra imprevisti e complicazioni affronterete un progetto rimasto in sospeso.

Mercurio e Venere in Capricorno in aspetto positivo ai nati nel segno dei Pesci, sono un’ancora di salvezza per non farvi scivolare nella frustrazione.

Con tante stelle amiche e pianeti positivi godetevi gli acquisti di Natale, gli inviti che gli amici veri vi faranno e non spendete troppo e tutto subito. Gennaio è lontano.