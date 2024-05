Lazio, 12 mln spettacoli dal vivo e promozione culturale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta di Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, e al Servizio civile, ha approvato la delibera ‘Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale’ e il Programma Operativo Annuale, del valore complessivo di 11.902.000 euro, a seguito dell’approvazione degli emendamenti presentati alla precedente delibera del 12 aprile scorso dalla V Commissione Consiliare Cultura, Spettacolo e Turismo.

L’Assessore Baldassarre dichiara:

È significativo aver licenziato questo ambizioso piano culturale, recependo all’unanimità le osservazioni dei Consiglieri regionali della Commissione, che ringrazio per il lavoro svolto, a riprova dell’unità d’intenti politica che ci guida.

Fra le novità più rilevanti, segnalo l’incremento di risorse per le scuole musicali che passano da 50.000 a 100.000 euro. Ma è l’intero piano a prevedere azioni ed obiettivi importanti, particolarmente qualificanti per una terra a forte vocazione culturale come il nostro Lazio.

Penso ai 750.000 euro previsti per il Festival della Musica Sacra, uno straordinario evento identitario che trainerà il Giubileo e animerà il territorio. O, ancora, ai fondi, raddoppiati, per sostenere le Officine Culturali e il Teatro Sociale, esemplari presidi di legalità e recupero.

Parallelamente al tradizionale sostegno a istituzioni come il Teatro di Roma, la Fondazione Teatro dell’Opera, la Fondazione Accademia di Santa Cecilia, l’Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio, la Fondazione ‘Musica per Roma’ e la Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura.

Quest’anno riattiveremo gli avvisi per l’albo regionale dei festival del folklore e per l’albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e dei teatri amatoriali.

Ulteriori risorse saranno impegnate per lo spettacolo dal vivo da svolgersi presso i Comuni, la Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico – artistico del Lazio.

Altri fondi andranno alle attività da svolgersi presso lo Spazio Rossellini, il Castello di Santa Severa, il WeGil, la Certosa di Trisulti e le Grotte di Pastena; tutti attrattori sui quali stiamo puntando convintamente.

Anche per quest’anno, infine, si è deciso di riproporre il concorso ‘Presepe nelle Scuole’, con il concerto natalizio finale. Un’azione che prevede il coinvolgimento delle scuole del Lazio, per far conoscere ai più giovani territori e tradizioni, perché cultura è identità.