Oroscopo dal 4 al 10 settembre 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci al nostro appuntamento settimanale, che ci trova nei nostri ruoli, faccende e responsabilità.

Auguro a tutti voi un anno sociale e lavorativo soddisfacente, pieno di successi, oltre che personali, anche di accrescimento del proprio io, alla fine è questo con cui dobbiamo fare i conti, migliorare il nostro lato positivo.

Le previsioni astrologiche dal 4 al 10 settembre al 2023 indicano una settimana ricca per gli Ariete, intima per i cancerini e gli Acquario, che devono essere più aperti agli incontri con corteggiatori vari. I Pesci sapranno essere più ottimisti.

Il Sole e Mercurio, sempre in Vergine, regalano, velocità di azione e logica e fortuna materiale a tutti i segni di terra. Venere nel Leone regala ancori romantici momenti ai segni di fuoco, Marte in Bilancia supporta con tanta energia tutti i segni d’aria.

La Luna Calante viaggia dal segno del Toro, dove si congiunge a Giove e Urano, al Cancro, in trigono a Saturno e Nettuno. Avremo tutti un difensore, che ci permetterà di sbagliare senza danni, o sovvertire una fetta della nostra vita, senza pagare grossi prezzi.

Ariete

Cari Ariete, settimana ricca di eventi e sensualità, in cui avrete diverse opportunità per rinsaldare il legame familiare. L’opposizione di Marte porterà a decisioni impulsive e a correre dei rischi inutili, non valutando bene le conseguenze.

Cercate di ascoltare anche le opinioni degli altri, per evitare perdite eccessive, e stabilizzare la situazione finanziaria. Il lato migliore della settimana è quello amoroso, se fate una nuova conoscenza, armatevi di coraggio e provateci, non ve ne pentirete.

Toro

Cari Toro, è possibile qualche polemica per la prima decade, ma siete comunque sostenuti dal Sole e da Mercurio. È necessario un atteggiamento più conservatore sul denaro per delle doverose valutazioni economiche, aspettatevi opportunità finanziarie e una buona stabilità economica.

Ponderate attentamente le relazioni personali e le emozioni positive che provate nella vita amorosa; potete gestire con intelligenza, la vostra stabilità a lungo termine.

Gemelli

Cari Gemelli, non siate esigenti e, nei rapporti interpersonali, non fatevi irretire da situazioni ambigue e finanziarie. Anche se Marte vi regala la giusta energia, siate più più riflessivi e meno permalosi del solito.

I pianeti in Vergine, in aspetto a voi negativo, potrebbero non farvi valutare giustamente eventuali ostacoli o imprevisti. Siate molto realisti per cogliere gli aspetti veramente positivi di questa settimana; essere coraggiosi non sempre paga.

Cancro

Cari Cancro, tanti alti e bassi per voi, meglio il fine settimana, dopo le varie tempeste che Marte negativo vi fa trovare tra capo e collo. Chi è nato nella terza decade potrebbe incontrare un amore ambiguo e affascinante. Siate accorti una persona già impegnata.

Sul lavoro usate la diplomazia e pensate a scelte future. Sabato e domenica camminerete sulle nuvole e tutto riprenderà a girare per il verso giusto, quindi fate passare i primi giorni della settimana e tutto andrà a posto.

Leone

Cari Leone, questa settimana Saturno vi donerà disciplina e determinazione per le vostre finanze, ricordate che non passate mai inosservati e ciò potrebbe aiutarvi a risolvere questioni pratiche, grazie alla vostra comunicativa.

Qualche difficoltà tra lunedì e martedì, per cui evitate di essere arroganti e occhio alle spese. Nel fine settimana dedicatevi ai vostri obiettivi finanziari e lavorateci con impegno. In questi giorni vi sentirete sereni. Chi lo desidera vedrà entrare nella sua vita un nuovo amore.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio e Marte nel segno rendono il vostro compleanno gratificante. Favorite le opportunità di guadagno e di successo professionale, possibili decisioni finanziarie impulsive.

Settimana caratterizzata da un approccio attento ai dettagli, la vostra proverbiale dedizione al lavoro vi permetterà di superare ostacoli imprevisti.

Mantenete il controllo sulle spese e pianificate tutte le opzioni prima di prendere decisioni importanti. Fortuna in amore per i nati nella prima decade, che incontreranno un Vergine o un Capricorno e sarà fantastico.

Bilancia

Cari Bilancia, avete Giove e Plutone nel settore finanziario che promettono un periodo di crescita finanziaria e di investimenti. Affronterete tematiche d’origine familiare con la consapevolezza che mantenere l’equilibrio è essenziale, dovrete quindi sfruttate la vostra innata diplomazia.

Nel fine settimana vi si presenteranno attività che vi stimoleranno. I nati nella prima decade, con Marte oltremodo positivo, faranno particolari incontri proficui. Buone amicizie e avventure entusiasmanti con un Gemelli o un Toro.

Scorpione

Cari Scorpione, dovete essere realisti e non farvi trasportare da decisioni irrazionali. Evitate di essere scontrosi nei prossimi giorni, anche perché il bisogno di certezze si farà sentire intensamente, rendendovi instabili.

Ascoltate qualche consiglio finanziario, prima di impegnarvi in progetti o investimenti. I nati nella terza decade incontreranno persone nuove di cui resteranno stregati. Possibile un litigio che vi renderà irritabili, le cose si calmeranno facilmente.

Sagittario

Cari Sagittario, vi sentirete irrequieti, grazie ad alcune situazioni impreviste a cui dovrete trovare soluzioni creative ed innovative. Dovrete avere un atteggiamento ottimista nelle relazioni, vi sosterranno tutte le energie necessarie.

I nati nella prima decade dovrebbero guardare più vicino a casa e si renderanno conto che una persona inaspettata è interessata a loro. Questa settimana avrete difficoltà ad accogliere alcune imposizioni della vita; uscite, accettate inviti.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana potrebbe portarvi cambiamenti finanziari imprevisti con nuove opportunità, progressi significativi nei progetti a lungo termine. Dovete mantenere la fiducia in voi stessi e credere nelle vostre ambizioni.

Siete invitati ad essere flessibili ed adattabili per le decisioni che saranno cruciali in questo periodo. Per quelli che appartengono alla prima decade, potrebbe presentarsi l’opportunità attesa; dedicate, però, un po’ di tempo a voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, se cercate una relazione romantica, questo è il momento adatto, gli astri sono dalla vostra parte, cercate l’amore e siate audaci. Per i nati nella terza decade situazioni finanziarie confuse o poco chiare, mentre Marte regala possibili relazioni e un giusto equilibrio tra socialità e voi stessi.

Consiglio di cercare chiarezza prima di impegnarvi in nuovi investimenti o accordi. Pianificate attentamente e approfondite le notizie troppo positive, per evitare possibili perdite o errori finanziari.

Pesci

Cari Pesci, questa settimana incontrerete una persona importante, basta prendere decisioni sagge. Fino a giovedì sarà necessario avere più pazienza del solito, potreste sentirvi poco vicini al mondo. Lavorate con disciplina e cercate di risparmiare e ridurre le spese per superare le difficoltà finanziarie, con il vostro incredibile fascino. Condividete i vostri sentimenti con chi amate e vivete la settimana con ottimismo.