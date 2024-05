TLC, tappa nel Lazio per ‘Infratel incontra le Regioni’

Le dichiarazioni di Piccinetti e Rocca

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi si è svolta a Roma ‘Infratel incontra le Regioni: Libertà e democrazia digitale nell’era delle infrastrutture, dei servizi e della connettività’, l’iniziativa organizzata da Infratel Italia, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in collaborazione con ANIE SIT, l’associazione che, all’interno di Federazione ANIE, rappresenta le aziende che si occupano di progettazione e realizzazione di infrastrutture tecnologiche.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio per la diffusione della banda ultra-larga e il 5G e la realizzazione dei Piani di intervento ‘Reti ultraveloci’ (Missione 1 – Componente 2 – Investimento 3), per cui il Dipartimento per la trasformazione digitale, in qualità di Amministrazione Titolare, attraverso la convenzione stipulata con Invitalia e Infratel Italia, ha affidato a Infratel la realizzazione.

Il tavolo di lavoro, tenutosi presso la Sala Tevere della Regione Lazio, ha coinvolto istituzioni, operatori del settore e comunità locali per sensibilizzare gli enti, tecnici e istituzionali, e dare impulso ai cantieri legati alle infrastrutture di telecomunicazione.

Anche nella tappa laziale di ‘Infratel incontra le Regioni’, come negli altri appuntamenti precedenti – organizzati in Toscana, Lombardia e Liguria – è stata ribadita la necessità di uno sforzo comune per rispettare i tempi previsti per l’attuazione dei piani che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha messo in atto per abbattere il digital divide e migliorare la connettività nelle aree del Paese, fattore abilitante in settori vitali come il lavoro, la scuola, la salute.

Pietro Piccinetti, AD di Infratel Italia, ha dichiarato:

Riteniamo fondamentale la collaborazione tra Istituzioni, comunità locali, aziende e operatori privati nel processo digitalizzazione dei territori. Abbiamo deciso di promuovere questo percorso perché siamo fortemente convinti che la libertà digitale sia il diritto fondamentale di ogni individuo di accedere, utilizzare e contribuire al mondo digitale senza restrizioni. Il nostro obiettivo è garantire che internet e le tecnologie digitali rimangano aperte, libere e accessibili a tutti. La libertà digitale è un pilastro essenziale della democrazia, poiché consente la libera circolazione delle idee, la partecipazione civile e l’espressione della diversità culturale. Tutti insieme raggiungeremo questo traguardo.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato: