Doppio evento per Domenico Sepe tra Sagrestia Vasari e Castel Nuovo

L’8 maggio a Napoli due imperdibili appuntamenti con il talentuoso scultore

Doppio evento per lo scultore Domenico Sepe, che mercoledì 8 maggio a Napoli si dividerà tra la Sagrestia Vasari a Sant’Anna dei Lombardi per la presentazione in anteprima del nuovo catalogo e lui dedicato e la Cappella Palatina per il finissage della sua mostra ‘Rivelato – I Misteri del Sacro’.

Gli appuntamenti con il noto maestro dell’arte scultorea iniziano alle ore 10:00 quando nel Complesso Monumentale di piazza Monteoliveto, 4, avvolti dai dipinti del pittore e architetto Giorgio Vasari, si presenterà il catalogo ‘Domenico Sepe – Etere. Tra forma e rivelazione’ a cura di Lorena Cangiano con la prefazione di Isabella Valente.

L’incontro di presentazione prevede, dopo l’introduzione di Ambra Giglio, i saluti istituzionali di Luigi Carbone e la partecipazione di Giovanni Cardone, Giuseppina Iacovelli e Rosanna De Cicco.

A moderare il dibattito ci penserà la stessa curatrice della pubblicazione, Lorena Cangiano.

Il secondo appuntamento con Sepe è fissato per le ore 14:00 nella Cappella Palatina del Maschio Angioino, dove, alla presenza dell’artista e di numerosi ospiti, si terrà il finissage della mostra ‘Rivelato – I Misteri del Sacro’ curata dalla storica dell’arte Giuseppina Iacovelli, insieme ad un’attesa performance.