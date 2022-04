Oroscopo dal 4 al 10 aprile 2022

Uscimmo insieme a rimirar le stelle

Siamo alle previsioni astrologiche di aprile dal lunedì 4 domenica 10.

La settimana si propone interlocutoria, i pianeti parlano di dialoghi nascosti, intese racchiuse e tempi rallentati. La nota di colore è data da Venere che il 6 aprile entra in Pesci. Il pianeta dell’amore e dell’amicizia passa dall’Acquario: spregiudicato, libero, anticonformista, entra nei Pesci, diventando dolce, suadente, amorevole, ma svampito, sognante e poco pratico. Il fine settimana sarà liquido, pieno di dolcezze e buoni propositi, ma effimero.

Per la situazione internazionale vale la regola conta ciò che si fa nel segreto, che quello sotto i riflettori. Per le rinnovate libertà che ci accompagnano nella vita sociale post pandemica gli Astri, al momento, proteggono la salute, Giove e Nettuno nella loro congiunzione ci fortificano invece di privarci, cediamo alla speranza.

Aspetti importanti

La Luna della settimana è in fase crescente, aspetti positivi per il giardinaggio.

Il 7 aprile la Luna è in trigono a Giove, favoriti gli investimenti, l’informazione, la moda.

Il 6 aprile Venere entra in Pesci, tutto è più soffuso.

Il 6 aprile si forma una forte congiunzione tra Sole e Mercurio in Ariete, l’io sociale incontra e dialoga con il tu e usa forme positive di pensiero.

Marte continua la forte congiunzione con Saturno, la razionalità si impone sulla forza, costringe alle attese, alla ricerca dell’astuzia, la rabbia è imbrigliata.

Ariete

Il Sole nel segno sostiene particolarmente i nati della seconda decade, tutti comunque sarete imprudenti ed intraprendenti, simpatici e pronti alla battuta. Mercurio vi dona una straordinaria eloquenza, che userete per raggiungere i vostri scopi, la pecca è che spesso non vi fermerete a raccogliere i frutti del vostro lavoro, rendendo la vita facile a chi vi sta intorno. Ricordate, fa più vittime il fuoco amico che quello nemico, tanto per rimanere in tema. Vi consiglio meno energia nel dialogare, anche con il pesce rosso, fate più fatti, la Luna, questa settimana, non vi sostiene.

Toro

Puntate su martedì 5 aprile, giornata interessante, a tratti anche bella per alcuni, oltre che piena di idee; per il resto datevi alla spesa, allo sport, alla famiglia. Soprattutto con l’amato bene, ricordatevi, la settimana è dolce, usate paroline affettuose e ricette interessanti da sperimentare in cucina. La Venere che passa nei Pesci vi intriga, donandovi tanto dolcezza, da desiderarne ancora di più, senza la paura della glicemia. Marte disturba i nati della terza decade, se potete fate finta di niente, non durerà molto.

Gemelli

La prevalenza dei Pianeti è in buon aspetto con il vostro Sole, per tutte le decadi, un sostegno di là, un invito di qua, una lettera o una @ che, finalmente, arriva e il sorriso tiene allegri, voi sornioni nascondete comunque tutto, vi piace essere coccolati da chi vi vuole consolare ad ogni costo. Il punto veramente difficile da superare per qualche tempo sono i denari, da un po’ per voi manca la liquidità a cui vi eravate abituati e Saturno in trigono, si vi aiuta, ma solo a darvi le idee per economizzare. Forza, durerà ancora per poco.

Cancro

Il sole e Mercurio vi rendono ipocondriaci, paurosamente consapevoli che le libertà del post pandemia vi rendono più esposti, fate con calma, non datevi alla macchia. Anzi sappiate che mercoledì 6 aprile Venere entra nei Pesci, eliminando tutto il malumore e le paure, vi rende dolci e affettuosi, gli altri vi guarderanno con occhi nuovi, sarete diversi, meno petulanti e più desiderosi di socializzare. L’amore potrebbe entrare nella vita di chi lo cerca, dolce, sofisticato, con occhi chiari e modi gentili; non fatevelo scappare.

Leone

Settimana pesante, senza infamia e senza lode, ameno per coloro che hanno la Venere natale o Mercurio nei Cancro, aiutati dall’entrata di Venere nei Pesci. Per costoro ci sarà la possibilità di qualche serata romantica, di un dono inaspettato, che li aiuti a superare una settimana che, al massimo, passerà incolore e inodore, e va bene così. Potrebbe esserci, per qualcuno, un ritorno di fiamma, una vecchia amica/o che improvvisamente si presenta e si palesa, magari è un sì o magari lasciate stare, non ve lo consiglio.

Vergine

Inizio settimana particolare per voi del segno della Vergine, sarete investiti da sensazioni particolari, premonizioni, intuizioni, la Luna in Toro, in trigono a Plutone e al Nodo Nord e al vostro Sole vi renderà particolarmente recettivi a tutto ciò che agisce al vostro intorno. Prendere decisioni forse no, non è ancora il momento, siete troppo riflessivi per farlo ora; tuttavia, che certi eventi vi facciano vedere chiaramente percorsi e strade nuove, non potrà che farvi bene.

Bilancia

Potete contare sulla domenica 10 aprile che per voi sarà familiare, dolce e piena di affetto. Il resto della settimana passa così con esasperante normalità, vi dona solo ciò che cercate veramente, le piccole cose. Mercurio rende curiosi di notizie e di letture interessanti la seconda decade. Le presenze nel Toro di Urano, Nodo, con la Luna sempre in Toro di lunedì e martedì non danno vita facile a nessuno. Il Sole, invece, sostiene la seconda decade e Mercurio ci fa amare dagli altri segni di fuoco. Sapete con chi andare a cena o al cinema.

Scorpione

L’aria è sempre pesante, le cose ve le dovete guadagnare, fino in fondo, è vero; tuttavia, il 6 aprile cambia la musica, Venere entra nei Pesci e finalmente siete meno inflessibili, più dolci, oserei dire. Volete dimostrarvi più malleabili, almeno in apparenza, e come sempre ci riuscirete. Il vostro fascino è lì, pronto a colpire. Attenti, Venere nei Pesci indica l’amore e qualcuno a cui già pesa la solitudine, potrebbe trovarsi innamorato perso e non accorgersene, il che non è poi un male. Il fine settimana è fantastico, seducente, con tante promesse sussurrate.

Sagittario

Per voi il periodo continua ad essere sereno, propositivo, gioioso, lunghe passeggiate, gite, incontri con gli amici, ecco come andrà questa settimana. Per la prima decade però, dal 6 aprile la Luna e la Venere nei Pesci parlano di un litigio con una donna, sia essa di famiglia o comunque del vostro entourage, nulla di grave, ma il fastidio c’è, quasi fisiologico. Siete troppo propensi a guardare dall’altra parte delle vostre cose, siate più realisti e difendete le vostre idee. Fine settimana decisamente migliore, su di tono, magari una gita vi toglierebbe il malumore.

Capricorno

La settimana male non è, l’inizio e la fine sono caotici, dovrete spesso rivedere i vostri spostamenti, i vostri piani organizzati fino al secondo e la cosa vi farà andare in tilt. Non fateci caso, non arrabbiatevi, va così, per ricordarvi che non tutto è prevedibile, ma può essere piacevole. Anche a voi dico puntiamo a domenica 10 aprile, quando una bella cosa vi capiterà. Plutone e Nodo Nord, rendono molto riflessivi i nati a fine segno, siate sereni nel dire a chi vi sta vicino i vostri timori, cercate conforto, non litigio.

Acquario

Bella settimana, duttile, docile, che non si oppone, anzi, vi fa fare ciò che volete, si plasma ai vostri desideri, anche Venere, che passa nei Pesci, vi libera di una venere spregiudicata, che si ostinava a chiedervi lotta per il futuro. Ora siete più docili, le serate più familiari, del resto vi piace anche così, far finta di essere casalinghe, e provare qualche ricetta diversa, etnica magari, e che vi fa sentire cosmopoliti.

Pesci

Dal mercoledì 6 aprile tutto cambia per voi amici dei Pesci, Venere vi inonda di sensazioni, la primavera, con il suo intenso profumo, vi inebria, facendovi desiderare l’avventura se non l’amore. Sarete ammirati, ricercati, incoraggiati e amati, cosa che desiderate di più al mondo. L’aiuto di un’amica in una situazione sarà importante, il consiglio di una voce a voi cara vi aiuterà a non commettere un errore stupido. Oppure vostra cugina/o si deciderà a presentarvi un tipo/a che fa proprio al caso vostro. Il fine settimana è da estasi, compratevi qualcosa di delizioso.