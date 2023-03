Oroscopo dal 27 marzo al 2 aprile 2023

E uscimmo a rimirar pianeti e stelle

Cari, eccoci alle previsioni per la settimana dal 27 marzo al 2 aprile 2023.

Una notizia di astronomia, per chi vuole: Giove, Mercurio, Venere, Urano e Marte saranno in visibili nella stessa parte del cielo, Mercurio e Giove li avvisteremo senza fatica all’orizzonte al tramonto per circa un’ora.

Venere, visibile sopra Giove, è più facile da individuare, perché sarà il punto più luminoso del cielo. Vicino a Venere c’è Urano, pallida luce visibile con un binocolo o un telescopio. Marte rimane alto nel cielo notturno, affianca la Luna in fase crescente, Saturno è visibile all’alba nel cielo.

Torniamo all’oroscopo.

Aprile 2023 sarà pieno di novità per i diversi segni zodiacali, spazzando le illusioni che Nettuno ha tenuto vive. Tutti sentiranno arrivare il vento primaverile, che offrirà non solo l’opportunità di pensare a ciò che vogliamo fare della nostra vita, ma anche a ciò che è bene per chi ci circonda e che amiamo.

Il Sole accende Mercurio, che dona intraprendenza e modi più spicci. L’importante novità di questo inizio aprile è Marte, che sostiene positivamente i segni d’acqua e di terra.

Ariete

Cari Ariete, Luna energica vi dona pura gioia. Il Sole vi farà vivere momenti molto belli con la famiglia e segnerà un miglioramento delle vostre condizioni sociali e materiali. Centrerete un investimento e avrete possibili occasioni nel campo degli affari, una nuova trattativa di lavoro con un buon risultato finale.

Chi cerca l’amore o ha conosciuto qualcuno è fortunato fino al 29 e 30 marzo, quando accetterà l’aiuto di una persona vicina, che si rivelerà un vero e proprio toccasana. Il fine settimana è davvero bello, la Luna, sempre amica, attiva i vostri punti cardinali. Uscite, divertitevi, fate amicizie; il momento è favorevole per ogni iniziativa.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo della settimana prevede bellissimi momenti per le coppie stabili e per tutti quelli del vostro segno che cercano l’amore, per cui via a nuovi incontri per tornare a vivere la passione.

Fino a venerdì evitate spese pazze, fate solo acquisti necessari. Sabato e domenica si prevedono malumori e contrattempi in coppia; tenete a freno la lingua, Marte potrebbe farvi esplodere, con modi troppo provocatori.

In agguato la gelosia nelle serate tra amici, specialmente se non vi siete ancora dichiarati; scatterebbe l’autodifesa e fareste una brutta figura. Prendete le cose con calma e aspettate i segnali giusti.

Gemelli

Cari Gemelli, giornate intense, con tanti momenti importanti e molti impegni, ma rimane, comunque, un ottimo inizio di settimana. Marte non vi disturba più, è ora nella vostra seconda casa radix, per cui qualche soldino in più dovrebbe arrivare. Nel lavoro concluderete dei buoni affari.

Plutone, positivo al vostro segno, vi farà aprire gli occhi sugli errori che avete fatto e le cose che state dando per scontato, come l’affetto della famiglia e l’amore del partner. Il consiglio è riprendersi i propri tempi, non più scanditi dal litigioso Marte, grazie al vostro pacioso carattere, permettendo agli altri di aiutarvi a riappropriarvi dei vostri spazi.

Cancro

Cari Cancro, siete pronti ad iniziare una nuova avventura, Marte vi sveglia, non vi fa poltrire; Saturno, in aspetto positivo, scuote le vostre certezze, facendovi desiderare di buttare quel ciarpame che avvolge la vostra vita, che non siete mai stati capaci di abbandonare per crescere.

Romantici e teneri come siete di natura, sarete spinti, la settimana prossima, ad abbandonare il nido e a vivere nuove avventure. La Luna nuova con le sue energie positive vi regala situazioni migliori. Da mercoledì, l’armonia sarà la protagonista della vostra casa. Facciamo anche qualche chiarimento, che aiuti tutti, voi compreso, ad assumersi le proprie responsabilità.

Leone

Cari Leone, martedì e il fine settimana vi donano tante occasioni ed opportunità. La vostra primavera in campo professionale e materiale è iniziata, quindi puntate su un obiettivo, poiché il cielo vi sostiene e vi spinge a farvi avanti.

Il Sole, che in questo periodo dell’anno è sempre generoso con voi, ora è affiancato da Mercurio e Giove, altrettanto positivi, e vi sta creando tante sollecitazioni; dovete fare tanta attenzione a quello che firmate. Riflettere deve essere la vostra parola d’ordine deve essere.

Venerdì 31 marzo un incontro, una fatalità vi coinvolgeranno in un vortice di emozioni impreviste; cogliete l’opportunità per definire un vecchio debito, emotivo o monetario.

Vergine

Cari Vergine, in settimana, per molti, arriverà una grande notizia, grazie alla quale i vostri obiettivi cambieranno. Mercoledì e giovedì accoglierete nuovi modi di pensare e farete cose mai immaginate prima.

Lo so che, per antonomasia, siete il segno più calmo e posato, ma gli influssi astrali vi coinvolgeranno talmente che in tanti non vi riconosceranno.

Ci sono molte certezze, grazie alla vostra capacità di darvi da fare; vivete questo momento importante della vostra vita, tenendo da conto che, superata la quadratura di Marte, Saturno vi aiuta a fare spazio, a vedere quali sono le decisioni veramente utili da prendere.

Bilancia

Cari Bilancia, situazioni imprevedibili vi governano, tre pianeti opposti, ma non malefici, dominano le vostre giornate, spaginando appuntamenti, favorendo imprevisti.

Tutto, alla fine, vi appare perfetto, perché le stelle vi danno il modo di sistemare le cose; Plutone vi è amico e non è cosa da poco, l’universo si muove verso di voi, ascoltatelo, non fate come al vostro solito, fissandovi sui dettagli insignificanti.

Non è ora di temporeggiare: osate, con coraggio e determinazione, e, con un pizzico di fortuna, farete centro. Programmate una mezza giornata per riprendere fiato. È il caso di attivare nuovi progetti per fare alcuni investimenti importanti.

Scorpione

Cari Scorpione, siamo in piena fase di realizzazione per rinnovare il vostro equilibrio. Marte in Cancro e Plutone in Acquario vi faranno uscire dall’ombra, ma nel modo più intelligente possibile. Magari un taglio di capelli diverso, un tatuaggio, un outfit elegante dai colori pastello.

Il fine settimana vi vede, invece, titubanti sull’aspetto economico e sulle decisioni da prendere, ma non dovete temere, Saturno e Marte vi aiuteranno nelle scelte positive e l’incontro con una persona molto anziana saprà offrirvi le risposte giuste, risolvendo alcuni problemi. Anche per voi nel centro della settimana si prevede un incontro con qualcuno del passato; fate ammenda e risolverete un vecchio debito personale.

Sagittario

Cari Sagittario, passerete sette giorni a chiedervi qual è la verità, a decifrare la realtà delle cose, senza maschere o scuse. Trovate un modo di restringere i vostri orizzonti, perché troppe novità in questo momento potrebbero portare a scelte sbagliate, a scappare e a perdere vittorie importanti.

Liberatevi di relazioni tossiche, Chirone vi è amico e, come medico e curatore di ferite, vi invita a guarire da traumi vecchi e mai rimarginati.

L’amore si manifesterà in tutta la sua forza con un fine settimana molto intenso. Nella vita quotidiana non tralasciate i piccoli dettagli, perché faranno la differenza.

Capricorno

Cari Capricorno, il vostro segno è sollecitato da molti aspetti positivi, chiamati sestili e, per così dire, leggeri, che influenzano ma non definiscono. Tuttavia, l’alto numero di sestili vi regalerà momenti gioiosi in amore, facendovi stare bene.

Ricordatevi anche che questa settimana dovete tenere alta la concentrazione, perché molti conoscenti vi chiederanno consigli, pareri, opinioni.

Sabato ci sarà il rischio di cedere a qualche sollecitazione in famiglia, dove i pianeti in quadratura appesantiscono la comunicazione. Sarà il caso, ora o a breve, di prendere una decisone determinante.

Acquario

Cari Acquario, in questa settimana sarete sfuggenti in modo incredibile, mostrandovi indaffarati, ma l’improvvisazione, in questo momento, non vi è concessa. Plutone, introspettivo e silenzioso, si muove accanto a voi, facendovi conoscere passioni e desideri mai confessati.

In voi cresce anche un pizzico d’insofferenza e sfiducia verso il passato, tanto da desiderare di rivoluzionare la sfera pratica e professionale; meglio trovare un momento conviviale, da passare in buona compagnia.

Se in famiglia dovesse scoppiare un piccolo conflitto, non prendete posizione, statevene alla larga perché, in questo periodo, non siete capaci di diplomazia.

Pesci

Cari Pesci, periodo molto particolare grazie al favore degli astri, tutte le situazioni sono in fase di apertura, ora vi sentite amati come non succedeva da tempo e nessuno riesce a fermarvi.

Diciamolo subito, questi momenti di gioia vi spettano di diritto; la settimana prossima, grazie a Marte e Saturno in ottimo aspetto, un elemento nuovo vi aprirà porte inaspettate e insperate sul lavoro.

La congiunzione Luna – Marte di mercoledì e giovedì vi indurrà ad interrogarvi sulle priorità del momento. Scegliere la verità, è sempre la migliore opzione, ricordatevelo. La salute va salvaguardata, poiché siete in un momento di grandi sforzi.