San Giuseppe – Pesaro, la finale che non ti aspetti

Le due outsider stravolgono i pronostici, sconfiggono le due regine del campionato e si contenderanno la coppa al PalaVesuvio

Sarà San Giuseppe contro Pesaro l’inedita finale che assegnerà la coppa Italia di Futsal.

Al PalaVesuvio le due outsider hanno battute le due regine della regular season e oggi 26 marzo, con fischio di inizio alle 18:00 si giocheranno l’ambito trofeo.

Dire chi delle due sia la favorita è difficile. Pesaro non è più il rullo compressore degli ultimi anni, anche se ha vinto la Supercoppa, e annaspa in campionato; San Giuseppe, lo scorso anno, ha sfiorato i playoff, è in finale di coppa di lega e ha in panchina uno dei tecnici più preparati della serie A.

Che sarebbe stato un sabato sera spumeggiante e diverso lo si era visto già dalla prima semifinale, quando San Giuseppe, per la terza volta consecutiva, sconfigge Eboli.

Dopo una clamorosa rimonta, i ragazzi del Presidente Massa ribaltano prima l’uno due ebolitano di Fantecele e Luizinho con capitan Duarte che accorcia le distanze, ma ancora Fantecele fa 3 – 1, con pronta risposta di Dian Luka, che porta il match sul 3 – 2 con il quale si va al riposo.

Nella ripresa cambia tutto. Patias si ricorda di essere stato il top scorer della scorsa temporada e pareggia; poi una prodezza del Cholito Salas vale il primo vantaggio vesuviano.

Eboli, nel tentativo di recuperare schiera il portiere di movimento, ma è ancora Patias che ruba palla e chiude i conti con il definitivo 5 – 3. Da segnalare il nervosismo che ha portato a due espulsioni dirette e a una caterva di ammoniti.

Nell’altra semifinale il risultato non si schioda dal 3 a 3 e, dopo i supplementari ,si va alla lotteria dei rigori, con il portiere di Pesaro Putano che ipnotizza Fortino e Mateus, mentre al primo match point, l’mvp del match, Schiocchet porta Pesaro in finale.

Appuntamento alle 18:00 per sapere chi dei due roster esporrà la coppa nella propria bacheca.

San Giuseppe sembra favorita, poiché l’organico di Pesaro è ridotto all’osso e ha consumato molto più energie dei vesuviani, ma esserlo in questa edizione non conviene.