Approvato Protocollo Regione – Roma Capitale per patrimonio artistico

La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta di Simona Baldassarre, Assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, e al Servizio civile, ha approvato lo schema di ‘Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e Roma Capitale per l’attuazione e il coordinamento di iniziative in ambito turistico culturale, volte ad incentivare la fruibilità del patrimonio archeologico, artistico, culturale e turistico di Roma Capitale’.

L’Assessore Baldassarre dichiara:

La delibera di oggi prova la comunione d’intenti che esiste fra le istituzioni per valorizzare sempre di più Roma.

In particolare, significative saranno le azioni di marketing territoriale al fine di promuovere l’offerta culturale complessiva, gli interventi di divulgazione attraverso le scuole e le altre iniziative che includono formazione, spettacolo e animazione, da affiancare alla protezione e promozione dei beni culturali.

Per Roma era importante lavorare congiuntamente e, con questo protocollo, ci dotiamo di uno strumento per implementare strategie culturali in modo unitario.